Les premiers "Hubert buiten" nettement perceptibles : la direction anderlechtoise s'est réunie aujourd'hui

Les dirigeants anderlechtois n'ont pas bien dormi après la défaite de l'équipe à Westerlo. Mais la nuit a tout de même porté conseil pour leur réunion du jour.

Entendre les supporters anderlechtois crier "Shame on you" à leurs joueurs n'avait rien d'étonnant vu la piètre prestation offerte au Kuipje. Il était par contre plus marquant d'entendre les premiers "Hubert buiten" s'élever depuis les gradins.

Jusqu'ici, l'entraîneur avait été relativement épargné par la critique. Malgré la litanie de blessés, il n'y échappe plus : Anderlecht a perdu six de ses onze derniers matchs de championnat et affiche un niveau de jeu très préoccupant.

Le Sporting ne cède pas à la panique

Ce lundi, une réunion de débriefing a eu lieu à Neerpede, au cours de laquelle la mauvaise performance contre Westerlo a été discutée. La position de David Hubert n'a, en revanche, pas été abordée, selon Het Nieuwsblad.

Anderlecht soutient pleinement son entraîneur, un licenciement n'est absolument pas envisagé au sein du club. Cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants du club sont satisfaits du niveau, bien au contraire.

Cependant, ils imputent cela aux blessures de joueurs clés comme Dolberg, tandis que d'autres ne parviennent tout simplement pas à atteindre leur niveau attendu. Le club compte tout de même sur Hubert pour instaurer davantage d'automatismes dans l'équipe, à commencer par dimanche prochain face à une équipe du Cercle qui jouera son avenir en première division.