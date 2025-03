"Il se contente d'être là" : un ancien d'Anderlecht pas tendre avec plusieurs cadres

Anderlecht a livré une piètre prestation sur le terrain de Westerlo. Marc Degryse se désole de la pauvreté du jeu de l'équipe.

Malgré les périodes de vaches maigres des dernières années, Marc Degryse conserve son niveau d'exigence envers Anderlecht. Cela l'amène à se montrer très critique en voyant l'état de forme de l'équipe.

"Le match contre Westerlo était une nouvelle fois indigne d’Anderlecht. Je me répète peut-être, mais ce n’est pas une raison pour ne plus le dénoncer. C’est tout simplement douloureux", écrit-il dans Het Laatste Nieuws.

"Cela fait trois mois qu’Anderlecht joue mal. Tout a commencé juste avant le Nouvel An avec les défaites contre Genk et Dender, et cela s’est poursuivi en 2025. Sur les onze derniers matchs de championnat, Anderlecht en a perdu six", se désole-t-il.

De plus en plus inquiétant

Degryse explique que bon nombre de joueurs doivent se remettre en question : "Vázquez, Sardella… Franchement… Rits, lui aussi, se contente d’être là. J’entends dire que Simic et Hey sont encore jeunes. Désolé, mais à Westerlo, il y a Vuskovic, 17 ans, et il est tout simplement meilleur. Donc l’excuse de l’âge ne tient pas, selon moi".

La comparaison avec Westerlo fait mal. Les Mauves ont tout intérêt à vite se reprendre car la semaine prochaine, ils rencontreront à nouveau une équipe qui joue sa survie en première division, à savoir le Cercle de Bruges. Le manque d'engagement sera donc à nouveau flagrant si les joueurs s'investissent aussi peu qu'au Kuipje.