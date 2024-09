Le mystère reste entier à La Gantoise concernant le départ d'Hein Vanhaezebrouck : "Je ne sais pas pourquoi ça a coincé"

Michel Louwagie n'est plus le directeur exécutif de La Gantoise après quelques décennies. Cependant, il est toujours conseiller de Sam Baro. Dans Het Laatste Nieuws, il a évoqué sa carrière, en se concentrant notamment sur la relation qu'il entretenait avec Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck aura laissé son empreinte à La Gantoise, malgré de nombreux désaccords. "Je ne comprends pas bien moi-même pourquoi ça n'a plus fonctionné à la fin", a déclaré Louwagie dans Het Laatste Nieuws.

"Deux personnalités fortes, n'est-ce pas ? Mais faut-il être amis ? Je ne le pense pas. Je trouve qu'Hein est un bon entraîneur. Et je comprends qu'il ait été déçu que nous ayons vendu des joueurs l'hiver dernier. Mais si c'est une décision du président, du propriétaire et de moi-même, alors un entraîneur doit s'y plier."

Vanhaezebrouck n'a pas manqué à plusieurs reprises de critiquer Louwagie lors de conférences de presse. "Oh, c'était une partie de mon travail. Avec Johan Boskamp, ça clashait aussi au début. Mais j'ai toujours eu de bons dirigeants - Frans Verheecke, Jean Van Milders et Ivan De Witte. Ils savaient à quoi s'en tenir avec moi. Surtout avec Ivan, c'était du 'good cop, bad cop'."

Selon Louwagie, lui et le président Ivan De Witte ne sont pas les meilleurs amis. Cette perception était partagée par tout le monde. "Ivan et moi n'étions pas forcément de bons amis, mais nous avions beaucoup de respect l'un pour l'autre", a-t-il déclaré.

"Ivan et moi avions parfois des discussions animées. Deux à trois fois par an. Ivan n'est pas têtu - c'est l'avantage. Après au maximum un jour, nous nous reparlions. Nous étions des collègues, des alliés, et parfois chef et sous-chef. Finalement, nous nous sommes trouvés et nous sommes sortis en tant qu'équipe."