Les supporters du Club de Bruges sanctionnés après leur réaction sur l'ouverture du score de La Gantoise au Jan Breydel

Les supporters du Club de Bruges ont lancé des gobelets sur Max Dean, l'attaquant de La Gantoise, après son ouverture du score au Jan Breydel. Un accord à l'amiable a été trouvé concernant la sanction.

Dimanche dernier, La Gantoise a créé la sensation et a fait preuve d'une efficacité à toute épreuve pour aller s'imposer sur la pelouse du Club de Bruges, 2-4.

En fin de première période, c'est Max Dean, jeune recrue anglaise de Gand, en attaque, qui a donné l'avantage aux Buffalos. Un but célébré à proximité des supporters chauds du Club.

Ceux-ci ont, comme le veut la (très mauvaise) coutume, lancé des gobelets de bière sur l'attaquant célébrant son but. Une sanction va évidemment suivre.

Et selon le Nieuwsblad, le parquet aurait tenté de trouver une solution à l'amiable. Une sanction que le Club de Bruges devrait accepter, puisqu'elle n'est absolument pas importante : une simple amende de 1.000€.

Pas de quoi dissuader les supporters de lancer leurs gobelets sur le terrain, et pas de quoi non plus convaincre les clubs de lancer de nouvelles actions pour mettre fin à cette pratique.