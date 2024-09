🎥 La provoc' de Max Dean, buteur face à Bruges, qui célèbre devant les supporters adverses

La Gantoise a été dominer le FC Bruges au Jan Breydel, et Max Dean a lancé cette victoire avec un très joli but. L'Anglais a ensuite été provoquer les supporters adverses.

Max Dean (20 ans) s'est présenté au public belge ce dimanche en inscrivant son premier but pour La Gantoise. Et quel but, dans quel contexte !

L'attaquant anglais a réussi un superbe contrôle orienté pour se jouer de la défense brugeoise, avant de tromper Mignolet via le poteau.

L'Anglais arrivé du MK Dons cet été a ensuite été se pavaner devant le public du Jan Breydel, enragé, qui l'a arrosé de bières. Une célébration "à la Conor McGregor" qui traduit bien la confiance en lui du joueur gantois.

À sa sortie de la pelouse, Dean a ensuite encore provoqué le public, et a même été averti par l'arbitre. De quoi se mettre tous les supporters de La Gantoise en poche, et déjà devenir l'ennemi public n°1 à Bruges.