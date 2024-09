Charleroi gâche sa soirée, Bruges réagit bien après avoir été réduit injustement à 10

Charleroi aura d'énormes regrets après ce partage contre Bruges. Le Club a en effet été rapidement réduit à 10, et a pourtant pris un point.

Ils sont une véritable meute lancée aux trousses du KRC Genk dans ce premier tiers de championnat, et on aurait pas forcément parié sur le fait que Charleroi en fasse partie. Mais les Zèbres sont au coude-à-coude avec le Club de Bruges dans cette course au podium, ou au top 6 en ce qui concerne le Sporting.

Après avoir rivalisé avec Anderlecht la semaine passée, Charleroi veut donc faire de même avec Bruges, et y parviendra dans le jeu. Etonnamment, les Zèbres font tourner, jouent propre, et se créent vite la première occasion sur une frappe de Zorgane après un beau débordement de Guiagon (3e).

Mais les plus grosses occasions seront tout de même brugeoises. D'abord via Gustaf Nilsson dont la madjer frôle les buts de Koné (16e). Charleroi reste calme, profite d'espaces pour lancer d'excellents Petris et Guiagon en profondeur mais Kyei manque de présence devant, décrochant bien trop. Mohamed Koné finit par devoir s'employer, et de quelle façon : un missile de Tzolis ne trompe pas la vigilance du portier carolo (27e).

Bruges encore puni, mais Bruges héroïque

Koné sera ensuite attentif sur un coup-franc excentré (35e) mais surtout sur une frappe de seconde ligne de Hans Vanaken (38e), maintenant son équipe dans la rencontre à la mi-temps. Charleroi joue plus propre mais sans se créer d'occasions, Bruges les multiplie (Seys frôle encore le poteau à la 43e) sans les inscrire... et doit repenser au scénario de la bataille des Flandres lors de laquelle Gand avait puni cette inefficacité.

© photonews

Et rebelote cette fois au Mambourg : Charleroi remonte très bien sur la pelouse en seconde période, Mignolet s'emploie devant Camara (47e) mais ne peut rien sur un éclair de génie de Parfait Guiagon. L'Ivoirien, bien trouvé par Bernier, envoie un petit ballon piqué en un temps qui lobe le portier brugeois (48e, 1-0).

Tzolis répond vite en frappant de peu à côté (52e), mais le tournant du match arrive presque dans la foulée. Un tacle de Raphaël Onyedika est sanctionné d'un carton... rouge (58e) : en revoyant les images, même la jaune aurait été sévère. Une erreur évidente de Mr Verboomen, que le VAR ne détrompe pas. Bruges est à 10, et c'est immérité, mais cela change tout.

© photonews

Du moins, cela aurait dû, mais les Blauw & Zwart avalent l'amère pilule et restent dangereux : Maxim De Cuyper trouve Koné à son tour (65e), et Charleroi peine à amener de la vitesse devant pour faire le break, à l'exception d'un intenable Guiagon. Le premier vrai arrêt de Simon Mignolet n'arrive même qu'à la 78e, après un beau crochet-frappe d'Odday Dabbagh.

Le même Dabbagh va ensuite s'arracher les cheveux devant Mignolet : trouvé seul par Isaac Mbenza, le Palestinien pense enfin faire souffler son équipe... mais voit l'ex-Diable Rouge sortir une parade étourdissante (86e). Il s'en mordra les doigts : Mechele, sur une phase confuse, trouve le poteau peu de temps après (88e) mais surtout, dans les arrêts de jeu, un Charleroi désorganisé verra Hans Vanaken canonner rageusement le 1-1 après un corner (90e+2).

Ce genre de partage, à 11 contre 10 pendant une grosse demi-heure, est probablement ce qui rappelle d'où vient le Sporting Charleroi. Les Zèbres sont certes à des années-lumière de l'équipe qui se retrouvait en Playdowns la saison passée, mais vont devoir être capable de tuer ces rencontres. Bruges, de son côté, vivra ce partage comme une victoire 0-3, même si mathématiquement, les Gazelles n'avancent pas...