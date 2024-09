Bruges toujours remonté quant à la phase polémique du Mambourg, Jonathan Lardot prend position

La carte rouge de Raphael Onyedika a fait couler beaucoup d'encre ce weekend. Jonathan Lardot s'est exprimé au nom du département arbitral.

Dans les rangs du Club de Bruges, il a plus été question de la carte rouge de Raphael Onyedika que de l'égalisation in extremis d'Hans Vanaken face à Charleroi. Il faut dire que le milieu de terrain nigérian était très surpris de se faire exclure et n'était pas le seul.

Les Blauw en Zwart estiment la sanction disproportionnée, rappelant que l'intervention, bien que fautive, n'était pas au niveau de la cheville, que les pieds n'étaient pas démesurément décollés du sol.

Il n'y a pas que l'intensité pour juger un tacle

Dans Under Review, Jonathan Lardot a un autre avis : "Quand on voit la manière avec laquelle Onyedika vient tacler les deux pieds en avant dans un tacle non maîtrisé, ce sont des éléments qui poussent l'arbitre à sortir la carte rouge. C'est aussi pour cela que le VAR n'intervient pas".

Ce qui joue en défaveur du joueur brugeois est donc le caractère non maîtrisé de son tacle : "Les éléments pour donner une carte rouge parlent aussi de tacle non maîtrisé, de pied en avant. L'erreur n'était pas claire et manifeste. Je soutiens tout à fait le carton rouge" poursuit l'ancien arbitre.

Lardot conclut : "L'intensité est évidemment à prendre en compte pour analyser une action, mais il y a d'autres paramètres. Toutes les cases ne doivent pas être cochées".