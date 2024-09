Matija Frigan glace Sclessin quelques secondes après l'égalisation de Zeqiri et permet à Westerlo de s'imposer au Standard

En égalisant peu après l'heure de jeu, le Standard pensait avoir fait le plus dur dans sa remontée engagée contre Westerlo. Mais, quelques secondes après le but de Zeqiri, Matija Frigan est venu jeter un ultime coup de froid sur Sclessin.

Septième avec 12 points au coup d'envoi de la rencontre, le Standard recevait une équipe de Westerlo qui ne s'était plus imposée depuis cinq matchs, ce samedi soir à Sclessin. Une rencontre pour laquelle, comme attendu, Ivan Leko aligne son nouveau duo d'attaque, Zeqiri - Eckert Ayensa. Ngoy marque son retour dans la charnière centrale et remplace Noubi, le reste de l'équipe est inchangé.

Voici la feuille, sans Viktor Djukanovic. Pas encore de nouvelle pour le moment https://t.co/yJTvcunTh1 pic.twitter.com/DsoQgtqtwV — Loïc Woos (@LoicWoos) September 28, 2024

Plus de jeu offensif... mais beaucoup moins de sérénité dans la défense du Standard

Attendu plus offensif depuis l'arrivée des dernières recrues et la fin du mercato, le Standard entame sa rencontre du bon pied. Plusieurs récupérations hautes de Camara, Fossey, des milieux de terrain, et des frappes contrées : Sclessin s'emballe devant le début de match, mais est rapidement refroidi. Jordan Bos part dans le dos de tout le monde et dépasse Sutalo, dernier défenseur. Sa remise pour Frigan est juste, les Rouches sont surpris malgré une bonne entame (0-1, 6e).

Un but qui n'empêche pas les joueurs d'Ivan Leko de poursuivre avec leurs idées. Le Standard hérite de plusieurs corners, l'un d'eux, donné par Bulat, trouve la tête d'Eckert Ayensa, qui frappe le montant... comme Ngoy sur le deuxième ballon. La plus grosse alerte dans le rectangle de Bolat (15e).

Parce qu'après la 25e minute, ce n'est plus vraiment le même Standard. Plus de longs ballons, moins de précision et de rythme, le Matricule 16 est même moins à l'aise défensivement, son point fort depuis le début de la saison. Facilement trouvé par Sayyadmanesh, Frigan manque le doublé de peu et trouve, lui aussi, le poteau, juste devant Epolo (29e). La dernière occasion franche de ce premier acte.

© photonews

L'espoir... puis la douche froide pour les Rouches, battus contre Westerlo

Le Standard reprend la seconde période avec les mêmes intentions offensives, mais sans Nathan Ngoy, remplacé en défense par Alexandro Calut. Sur une bonne transition de O'Neill, alors que les Liégeois sont dans un temps fort, Bulat peut prolonger pour Camara, accroché dans le rectangle. Van Driessche donne penalty, le VAR analyse, appelle l'arbitre à l'écran. Après de longues minutes, celui-ci confirme le penalty, Zeqiri le transforme (1-1, 64e).

La tendance s'inverse, et les Rouches se disent alors qu'ils ont largement assez de temps pour aller chercher les trois points. Mais, sur l'action du coup d'envoi, Vuskovic a une liberté phénoménale pour remonter le ballon entre quatre liégeois et trouver Frigan. L'attaquant campinois, dans le rectangle, a autant de temps que son coéquipier et trompe, du pied gauche, Epolo pour la deuxième fois de la soirée (1-2, 65e). Un sacré coup dur pour les Rouches.

Un coup dur tel que le Standard ne s'en remettra jamais, malgré quelques dernières petites opportunités en fin de match. Défaite pour les Rouches d'Ivan Leko, qui redescendent provisoirement à la 8e place du classement avec trois victoires, trois partages et trois défaites en neuf matchs. Enfin vainqueur, Westerlo raccroche le wagon de tête et rejoint le Club de Bruges et Charleroi avec 14 unités.