"Nous avons fait un bon match" : Rik De Mil revient sur le nul de Charleroi face à Bruges

Charleroi a décroché un point à domicile en faisant un match nul 1-1 contre le Club de Bruges. Cependant, l'équipe de Rik De Mil avait la possibilité de faire mieux...

Charleroi est passé tout près d'une victoire à domicile contre le Club de Bruges vendredi. Ce n'est qu'à la 91e minute, alors que les Carolos jouaient à 11 contre 10 après l'expulsion d'Onyedika, que Hans Vanaken a réussi à égaliser.

"Nous avons fait un bon match, nous avons su maintenir l'équilibre avant la mi-temps", a déclaré l'entraîneur de Charleroi, Rik De Mil, cité par Sporza. "Avec une bonne organisation, nous avons développé notre jeu."

"Après le carton rouge et le but, nous n'avons plus joué de la même manière qu'avant. Nous avons eu encore des occasions, mais n'avons pas su conclure, même si on sentait que d'autres opportunités allaient se présenter pour le Club", a ajouté De Mil.

Des retrouvailles

Après le match, l'entraîneur de Charleroi a été chaleureusement applaudi par les supporters brugeois présents. De Mil a une longue histoire avec le Club de Bruges : de l'été 2015 à fin 2023, il y a occupé divers postes.

"Ces applaudissements signifient beaucoup. C'est agréable, car il y a beaucoup de respect. De leur part envers moi, mais aussi de ma part envers eux. C'est dommage de ne ramener qu'un point, mais cela reste un beau moment à la fin", a-t-il commenté.