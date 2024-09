Pocognoli peut souffler : l'Union se rassure enfin et écrase Courtrai !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sans aucun problème ce dimanche face à Courtrai (3-0).

Victoire obligatoire pour l'Union ce dimanche. Les hommes de Sébastien Pocognoli, 12èmes du classement de Pro League, traversent une période difficile.

Battus par Fenerbahce malgré un match assez intéressant par moments, les Unionistes restaient sur une série de 5 matchs sans victoire.

Courtrai, 14e de Pro League avant ce match, semblait être la victime idéale. L'Union démarre d'ailleurs très bien son match et se montre d'emblée dangereuse.

Via ses flancs, Castro-Montes et Niang, l'Union met la défense de Courtrai en difficulté. L'attaquant Franjo Ivanovic est également dans un grand jour.

L'Union prend logiquement l'avantage

Les Saint-Gillois prennent l'avantage très logiquement. Ivanovic reprend un centre de Castro-Montes. Fuseini suit, se retourne et marque (1-0, 17e).

Coutrai est totalement dominé. Rasmussen réalise une percée dans la défense et sert Sadiki, qui frappe au-dessus (18e).

Ivanovic voit son tir être repoussé à même la ligne (29e), tandis que Gunnarsson doit à nouveau sauver une frappe de loin du Croate (37e). L'Union retourne aux vestiaires avec une avance méritée.

Ivanovic se promène, Courtrai prend l'eau

Très vite en seconde mi-temps, l'Union se met à l'abri. Ivanovic force Joao Silva à pousser le ballon dans ses propres buts (2-0, 51e).

Courtrai, de son côté, ne parvient pas du tout à trouver la faille. L'Union joue presque en marchant et se contente désormais de faire mal en contre.

Ivanovic dribble Gunnarsson et tente de placer dans le but vide. Le ballon est contré à même la ligne (68e).

Homme du match, le Croate s'offrira enfin son but tant mérité après un une-deux dans le rectangle avec Terho (3-0, 76e). Le match se termine au petit trot, Moris n'ayant même pas eu un seul arrêt à réaliser, si ce n'est sur une frappe de Kadri en toute fin de match.

L'Union s'offre un grand bol d'air et peut regarder avec un peu plus de sérénité les deux matchs importants qui l'attendent, à savoir contre Bodo/Glimt et le Club de Bruges.