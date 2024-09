Edozie avait pourtant montré la voie d'un but sublime : Anderlecht à nouveau accroché à Dender

Dender a contraint Anderlecht au partage (1-1). Les Mauves continuent de faire du surplace en championnat.

On ne change pas une équipe qui (se remet à) gagne(r). Après sa première victoire sur le banc d'Anderlecht contre Ferencvaros, David Hubert a réconduit l'équipe qui a donné satisfaction en Europa League, Anders Dreyer revenant tout de même dans le onze pour pallier la blessure de Francis Amuzu, renvoyant Samuel Edozie sur la gauche, à sa meilleure position.

Force est de constater que Dender a donné plus de fil à retordre aux Anderlechtois que Ferencvaros. Dès le début de la rencontre, le jeu direct des promus a gêné le Sporting, que ce soit par les jaillissements en profondeur ou sur les phases de pressing haut.

Les locaux se sont ainsi procurés plusieurs occasions franches, notamment sur phase arrêtée. Mais comme en semaine, Anderlecht a pu compter sur Edozie comme facteur X. Sur un contre, l'ailier anglais a fixé la défense de Dender, qui s'est mise à reculer, avant de crocheter deux hommes et de surprendre Michael Verrips à son premier poteau (28e, 0-1).

Là où Anders Dreyer surperformait la saison passée et rentre un peu dans le rang (à l'image de sa première mi-temps), Edozie permet à Anderlecht de prendre les devants sur ce qui ne semblait même pas être une occasion.

Anderlecht bousculé

🚨🇧🇪⚽️ | GOAL Samuel EdozieFCV Dender 0-1 Anderlecht pic.twitter.com/8aW8L4hEHa — GoalsCentre (@Goals_Centre) September 28, 2024

Mais alors que le Sporting semblait lancé par cet exploit individuel (plusieurs opportunités dans la foulée), Dender a fini le premier acte sur un nouveau temps fort, avec notamment une reprise de la tête d'Aurélien Scheidler détourné sur le poteau par Colin Coosemans et un corner dégagé à même la ligne de but dans la foulée.

La deuxième période a recommencé comme a fini la première, avec un arrêt de Coosemans sur une reprise trop molle de Bruny Nsimba. Dans la foulée, l'attaquant de Dender était beaucoup plus inspiré pour enrhumer Dendoncker au milieu de terrain et lancer Aurélien Scheidler en profondeur. L'attaquant français se mettait au diapason avec une finition en pleine lucarne pour l'égalisation (53e, 1-1).

Bien moins fluide qu'en semaine, Anderlecht à continué à se chercher. Des garçons comme Mario Stroeykens et Anders Dreyer n'ont pas touché beaucoup de ballons. Le triple changement de David Hubert a tout de même fait beaucoup de bien à son équipe. Tristan Degreef et Luis Vazquez ont directement failli se mettre en évidence mais le retour de la défense de Dender pour contrer le premier et la reprise de la tête manquée du second en ont décidé autrement (70e).

Dans un temps fort, Anderlecht a continué à pousser, avec notamment une reprise de Dendoncker sur le poteau et un arrêt de Verrips sur Luis Vazquez, bien lancé par Kasper Dolberg (75e). Dender a malgré tout tenu jusqu'au bout et aurait même pu arracher la victoire dans le temps additionnel sur un deux contre deux.

Mais les locaux auraient aussi pu...tout perdre dans la foulée. Sur la dernière action de la rencontre, Tristan Degreef a bien cru offrir la victoire au Sporting mais a été, à juste titre, signalé hors-jeu sur la déviation de Kasper Dolberg. Il aura, à défaut de faire la différence on the buzzer, marqué des points ce soir.

Le promu conclut son programme très costaud (Club de Bruges, Standard, Genk et Anderlecht à la suite) par un partage avant de défier Charleroi. Anderlecht enchaîne quant à lui un cinquième match de rang sans victoire en championnat.