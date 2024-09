"Ce n'est pas le score logique" : Antoine Bernier frustré par le match nul de Charleroi face à Bruges

Antoine Bernier revient, frustré, sur le match nul entre le Sporting de Charleroi et le Club Bruges.

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi n'a réussi à prendre qu'un point face au Club de Bruges à domicile. Les Carolos menaient 1-0 jusqu'à la 90e avant que Hans Vanaken n'égalise à la 90+1e minute de jeu. Un match nul frustrant pour les Zèbres qui jouaient contre des Blauw en Zwart réduits à 10 depuis la 55e minute.

Antoine Bernier ne cache pas sa frustration au micro de Sudinfo : "Non, ce n’est pas le score logique. Avec cet avantage au score et des Brugeois réduits à dix, on aurait dû alourdir la marque et tuer la rencontre. En plus d’être plus efficaces sur nos occasions, on aurait dû mieux gérer nos transitions."

"Quand tu affrontes le Club Bruges, si tu ne mets pas le but du break, ils se créent toujours une dernière occasion et peuvent égaliser. C’est ce qui s’est passé", explique le joueur.

L'envie ne manquait pourtant pas : "En seconde période, on a apporté deux ou trois ajustements tactiques. Notamment au niveau du pressing. On a aussi ajouté de l’envie."

"C’est dommage cette fin de match. À dix, le Club Bruges n’avait plus rien à perdre. Peut-être qu’on aurait dû moins reculer, mais il y a eu ces occasions créées…"