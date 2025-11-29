Charleroi Charleroi
0-0
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
chaCharleroi
RAAL La Louvière
Date: 29/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16

Charleroi - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

Rencontre du Journée 16 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Charleroi et RAAL La Louvière.

Date: 29/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.0 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/12 (91.7%)
Plus de stats
Blum Lewin 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Boukamir Mehdi 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 83' 7.4 -
  • Précision des passes: 40/52 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 49/66 (74.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Bernier Antoine 62' 6.2 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 89' 7.2 -
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Passes clés: 5
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/29 (48.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Mbenza Isaac 0'  
Romsaas Jakob Napoleon 28' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 7' 6.8  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Colassin Antoine 1' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Khalifi Yassine 0'  
Denuit Robin 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 8.1 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 11/29 (37.9%)
Plus de stats
Liongola Jordi 63' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Faye Wagane 45' 6.2 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Okou Yllan   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Gillot Nolan 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/27 (37%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Pau Maxime 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Ito Joël 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Mendy Oucasse 79' 6.0 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 11' 7.0 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gueulette Samuel 28' 6.5 -
Plus de stats
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Epailly Théo 0'  
Maisonneuve Maxence 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Benavides Dario 27' 6.8 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Plus de stats

Live

Scott Crabbé depuis Charleroi


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
90
 Keita sur la latte !
Buteur face à Anderlecht, il a bien failli récidiver de la tête, pas de réussite pour le Sporting
89
 remplacé Parfait Guiagon
remplaçant Antoine Colassin
85
 remplacé Mardochee Nzita
remplaçant Jules Gaudin
82
 Centre de Blum
Scheidler passe à côté du ballon
80
 Qui va oser prendre des risques ?
Les deux équipes se tiennent, plus qu'un petit quart d'heure à jouer avec le temps additionnel
79
 remplacé Oucasse Mendy
remplaçant Pape Moussa Fall
75
 Peano évite le 1-0 !
Scheidler prend la profondeur et se présente face à l'Argentin, qui a la main ferme
72
 Pau dévisse
Il y avait un bon coup à jouer à l'entrée du rectangle sur ce ballon remisé par Mendy
68
 Frappe de Pflücke
Corner carolo d'abord dégagé, le second ballon arrive à Pflücke, dont la frappe est captée par Peano
65
 Frappe de Titraoui
Tout part d'un ballon mal dégagé par Peano, le cuir arrive ensuite à Titraoui, qui frappe au-dessus
63
 remplacé Jordi Liongola
remplaçant Dario Benavides
62
 remplacé Joël Ito
remplaçant Samuel Gueulette
62
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Jakob Napoleon Romsaas
60
 Bernier découpé par Gillot
Le Dinantais était passé et allait pénétrer dans le rectangle, il est stoppé juste avant.
59
 Bernier dans le filet latéral
Keita s'impose en costaud face à Afriyie très loin du but carolo, il lance ensuite Bernier, qui tricote un peu dans le rectangle avant de frapper dans le petit filet
56
 Peano de la tête
Sortie 'à la Neuer' devant Guiagon
53
 Coup franc pour la RAAL
Récupération haute de Lahssaini, fauché par Camara. Mais le ballon de Pau passe au-dessus du cadre
49
 Le match reprend comme il a commencé
Des duels de chiffonniers, pas encore d'occasions
46
 remplacé Wagane Faye
remplaçant Maxence Maisonneuve
46
 Le match reprend
Pas de changement du côté de Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Lahssaini sauve un but tout fait !
Pflücke lance Guiagon, qui dribble Peano, se retrouve excentré et centre au petit rectangle, Bernier pense ouvrir le score mais Lahssaini le tacle au dernier moment
45+1
 Quel effort de Pflücke !
L'ancien de Malines dégage un corner en chandelle est s'impose à la retombée du ballon 20 mètres plus loin, il emmène le cuir avec lui et n'est pas loin de pouvoir se présenter face à Peano
45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
44
 Afriyie sent le bon coup
Malgré un mauvais ballon en profondeur, il va gagner un corner
42
 Occasion pour La Louvière
Centre de Pau, Mendy dévie au premier poteau, le ballon passedevant la ligne de but mais personne ne parvient à dévier
40
 Tête de Scheidler
Le coup franc de Guiagon trouve Scheidler au second poteau, la tête de ce dernier trouve Penao sur sa route
39
  Carte jaune pour Yllan Okou
37
 Contre pour Charleroi
Guiagon lance Titraoui, ce dernier s'écroule dans le rectangle, l'arbitre revient à la première faute, pas de penalty
32
 Grosse alerte dans le rectangle de la RAAL
Corner carolo au second poteau, Guiagon remet vers une grappe de joueurs, le ballon ricoche sur Peano avant d'être dégagé péniblement
30
 Frayeur pour Okou
Pflücke n'est pas loin d'exploiter la passe en retrait mais le ballon parvient à Peano
27
 Centre d'Afriyie
Mendy n'est pas loin de pouvoir reprendre. Dans la foulée, Liongola est contré par Keita
24
 Frappe de Pflücke
Ballon cadré, mais il en faut plus pour inquiéter Peano
21
 Corner pour les Loups
La défense de Charleroi se dégage
19
 La RAAL met un peu plus le pied sur le ballon
Ito est très présent au coeur du jeu pour casser des lignes
15
 Anticipation de Koné
Bon relais de la RAAL pour lancer Mendy en profondeur, mais le gardien de Charleroi intervient
12
 Reprise de Pflücke
Bon centre de Camara au second poteau, Pflücke reprend de la tête, le ballon passe loin du but
10
 Gros choc à la tête pour Faye
Le capitaine de la RAAL est au sol, les soigneurs interviennent
8
 Déjà quelques beaux duels
Entre Guiagon et Liongola, mais aussi entre Camara et Ito, les premiers contacts sont assez musclés
5
 Les Zèbres au ballon
La RAAL déclenche son pressing à partir du milieu de terrain
2
 Frappe d'Nzita
Elle fait suite à un corner, Charleroi met du rythme en ce début de match
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - RAAL La Louvière: 0-0
20:43
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance est déjà très chaude entre les deux camps de supporters
20:10
 Une belle opération à faire au classement
S'il y a un vainqueur ce soir, il finira le weekend devant son adversaire du soir. Pour l'heure, Charleroi a un point d'avance sur la RAAL.
19:53
 Pas de surprise à Charleroi
Vu les absences de Kévin Van den Kerkhof et Aiham Ousou, les titularisations de Lewin Blum et Mehdi Boukamir étaient attendues.
19:50
 Nolan Gillot titulaire avec la RAAL
Thierry Lutonda est sur le banc, il s'agit de la seule surprise de la composition des Loups. Owen Maës est toujours suspendu, Maxime Pau garde sa place malgré la montée en puissance d'Alexis Beka Beka.
Charleroi (Charleroi - RAAL La Louvière)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Isaac Mbenza - Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Robin Denuit - Martin Delavallee - Amine Boukamir

RAAL La Louvière (Charleroi - RAAL La Louvière)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Nolan Gillot - Maxime Pau - Sami Lahssaini - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Théo Epailly - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides
19:40
 Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et La Louvière.
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

29/11

Charleroi et la RAAL ont partagé (0-0). Le match n'a pas accouché de beaucoup d'occasions mais s'est montré assez musclé.

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

29/11

Charleroi n'a pas réussi à prendre à défaut la défense de La Louvière. Voici les notes individuelles des Zèbres.

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00

La Louvière a tenu jusqu'au bout le point venu chercher à Charleroi. Voici les notes individuelles des Loups.

présentation (du match)

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

29/11

Charleroi accueille la RAAL ce soir. Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire dans le choc hennuyer.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved