Charleroi - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)
Rencontre du Journée 16 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Charleroi et RAAL La Louvière.
|Date:
|29/11/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 16
Les compositions
Live
|
Scott Crabbé depuis Charleroi
|
|
Fin
|
90
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
90
|
Keita sur la latte !
Buteur face à Anderlecht, il a bien failli récidiver de la tête, pas de réussite pour le Sporting
|
89
|
Parfait Guiagon
Antoine Colassin
|
85
|
Mardochee Nzita
Jules Gaudin
|
82
|
Centre de Blum
Scheidler passe à côté du ballon
|
80
|
Qui va oser prendre des risques ?
Les deux équipes se tiennent, plus qu'un petit quart d'heure à jouer avec le temps additionnel
|
79
|
Oucasse Mendy
Pape Moussa Fall
|
75
|
Peano évite le 1-0 !
Scheidler prend la profondeur et se présente face à l'Argentin, qui a la main ferme
|
72
|
Pau dévisse
Il y avait un bon coup à jouer à l'entrée du rectangle sur ce ballon remisé par Mendy
|
68
|
Frappe de Pflücke
Corner carolo d'abord dégagé, le second ballon arrive à Pflücke, dont la frappe est captée par Peano
|
65
|
Frappe de Titraoui
Tout part d'un ballon mal dégagé par Peano, le cuir arrive ensuite à Titraoui, qui frappe au-dessus
|
63
|
Jordi Liongola
Dario Benavides
|
62
|
Joël Ito
Samuel Gueulette
|
62
|
Antoine Bernier
Jakob Napoleon Romsaas
|
60
|
Bernier découpé par Gillot
Le Dinantais était passé et allait pénétrer dans le rectangle, il est stoppé juste avant.
|
59
|
Bernier dans le filet latéral
Keita s'impose en costaud face à Afriyie très loin du but carolo, il lance ensuite Bernier, qui tricote un peu dans le rectangle avant de frapper dans le petit filet
|
56
|
Peano de la tête
Sortie 'à la Neuer' devant Guiagon
|
53
|
Coup franc pour la RAAL
Récupération haute de Lahssaini, fauché par Camara. Mais le ballon de Pau passe au-dessus du cadre
|
49
|
Le match reprend comme il a commencé
Des duels de chiffonniers, pas encore d'occasions
|
46
|
Wagane Faye
Maxence Maisonneuve
|
46
|
Le match reprend
Pas de changement du côté de Charleroi
|
|
Mi-temps
|
45+3
|
Lahssaini sauve un but tout fait !
Pflücke lance Guiagon, qui dribble Peano, se retrouve excentré et centre au petit rectangle, Bernier pense ouvrir le score mais Lahssaini le tacle au dernier moment
|
45+1
|
Quel effort de Pflücke !
L'ancien de Malines dégage un corner en chandelle est s'impose à la retombée du ballon 20 mètres plus loin, il emmène le cuir avec lui et n'est pas loin de pouvoir se présenter face à Peano
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
44
|
Afriyie sent le bon coup
Malgré un mauvais ballon en profondeur, il va gagner un corner
|
42
|
Occasion pour La Louvière
Centre de Pau, Mendy dévie au premier poteau, le ballon passedevant la ligne de but mais personne ne parvient à dévier
|
40
|
Tête de Scheidler
Le coup franc de Guiagon trouve Scheidler au second poteau, la tête de ce dernier trouve Penao sur sa route
|
39
|
Carte jaune pour Yllan Okou
|
37
|
Contre pour Charleroi
Guiagon lance Titraoui, ce dernier s'écroule dans le rectangle, l'arbitre revient à la première faute, pas de penalty
|
32
|
Grosse alerte dans le rectangle de la RAAL
Corner carolo au second poteau, Guiagon remet vers une grappe de joueurs, le ballon ricoche sur Peano avant d'être dégagé péniblement
|
30
|
Frayeur pour Okou
Pflücke n'est pas loin d'exploiter la passe en retrait mais le ballon parvient à Peano
|
27
|
Centre d'Afriyie
Mendy n'est pas loin de pouvoir reprendre. Dans la foulée, Liongola est contré par Keita
|
24
|
Frappe de Pflücke
Ballon cadré, mais il en faut plus pour inquiéter Peano
|
21
|
Corner pour les Loups
La défense de Charleroi se dégage
|
19
|
La RAAL met un peu plus le pied sur le ballon
Ito est très présent au coeur du jeu pour casser des lignes
|
15
|
Anticipation de Koné
Bon relais de la RAAL pour lancer Mendy en profondeur, mais le gardien de Charleroi intervient
|
12
|
Reprise de Pflücke
Bon centre de Camara au second poteau, Pflücke reprend de la tête, le ballon passe loin du but
|
10
|
Gros choc à la tête pour Faye
Le capitaine de la RAAL est au sol, les soigneurs interviennent
|
8
|
Déjà quelques beaux duels
Entre Guiagon et Liongola, mais aussi entre Camara et Ito, les premiers contacts sont assez musclés
|
5
|
Les Zèbres au ballon
La RAAL déclenche son pressing à partir du milieu de terrain
|
2
|
Frappe d'Nzita
Elle fait suite à un corner, Charleroi met du rythme en ce début de match
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Charleroi - RAAL La Louvière: 0-0
|
20:43
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance est déjà très chaude entre les deux camps de supporters
|
20:10
|
Une belle opération à faire au classement
S'il y a un vainqueur ce soir, il finira le weekend devant son adversaire du soir. Pour l'heure, Charleroi a un point d'avance sur la RAAL.
|
19:53
|
Pas de surprise à Charleroi
Vu les absences de Kévin Van den Kerkhof et Aiham Ousou, les titularisations de Lewin Blum et Mehdi Boukamir étaient attendues.
|
19:50
|
Nolan Gillot titulaire avec la RAAL
Thierry Lutonda est sur le banc, il s'agit de la seule surprise de la composition des Loups. Owen Maës est toujours suspendu, Maxime Pau garde sa place malgré la montée en puissance d'Alexis Beka Beka.
|
Banc: Isaac Mbenza - Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Robin Denuit - Martin Delavallee - Amine Boukamir
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Théo Epailly - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides
|
19:40
|
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et La Louvière.