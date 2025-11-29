Charleroi - RAAL La Louvière (Jupiler Pro League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis Charleroi



90

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



90

Keita sur la latte !

Buteur face à Anderlecht, il a bien failli récidiver de la tête, pas de réussite pour le Sporting



89

Parfait Guiagon

Antoine Colassin





85

Mardochee Nzita

Jules Gaudin





82

Centre de Blum

Scheidler passe à côté du ballon



80

Qui va oser prendre des risques ?

Les deux équipes se tiennent, plus qu'un petit quart d'heure à jouer avec le temps additionnel



79

Oucasse Mendy

Pape Moussa Fall





75

Peano évite le 1-0 !

Scheidler prend la profondeur et se présente face à l'Argentin, qui a la main ferme



72

Pau dévisse

Il y avait un bon coup à jouer à l'entrée du rectangle sur ce ballon remisé par Mendy



68

Frappe de Pflücke

Corner carolo d'abord dégagé, le second ballon arrive à Pflücke, dont la frappe est captée par Peano



65

Frappe de Titraoui

Tout part d'un ballon mal dégagé par Peano, le cuir arrive ensuite à Titraoui, qui frappe au-dessus



63

Jordi Liongola

Dario Benavides





62

Joël Ito

Samuel Gueulette





62

Antoine Bernier

Jakob Napoleon Romsaas





60

Bernier découpé par Gillot

Le Dinantais était passé et allait pénétrer dans le rectangle, il est stoppé juste avant.



59

Bernier dans le filet latéral

Keita s'impose en costaud face à Afriyie très loin du but carolo, il lance ensuite Bernier, qui tricote un peu dans le rectangle avant de frapper dans le petit filet



56

Peano de la tête

Sortie 'à la Neuer' devant Guiagon



53

Coup franc pour la RAAL

Récupération haute de Lahssaini, fauché par Camara. Mais le ballon de Pau passe au-dessus du cadre



49

Le match reprend comme il a commencé

Des duels de chiffonniers, pas encore d'occasions



46

Wagane Faye

Maxence Maisonneuve





46

Le match reprend

Pas de changement du côté de Charleroi



45+3

Lahssaini sauve un but tout fait !

Pflücke lance Guiagon, qui dribble Peano, se retrouve excentré et centre au petit rectangle, Bernier pense ouvrir le score mais Lahssaini le tacle au dernier moment



45+1

Quel effort de Pflücke !

L'ancien de Malines dégage un corner en chandelle est s'impose à la retombée du ballon 20 mètres plus loin, il emmène le cuir avec lui et n'est pas loin de pouvoir se présenter face à Peano



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



44

Afriyie sent le bon coup

Malgré un mauvais ballon en profondeur, il va gagner un corner



42

Occasion pour La Louvière

Centre de Pau, Mendy dévie au premier poteau, le ballon passedevant la ligne de but mais personne ne parvient à dévier



40

Tête de Scheidler

Le coup franc de Guiagon trouve Scheidler au second poteau, la tête de ce dernier trouve Penao sur sa route



39

Carte jaune pour Yllan Okou





37

Contre pour Charleroi

Guiagon lance Titraoui, ce dernier s'écroule dans le rectangle, l'arbitre revient à la première faute, pas de penalty



32

Grosse alerte dans le rectangle de la RAAL

Corner carolo au second poteau, Guiagon remet vers une grappe de joueurs, le ballon ricoche sur Peano avant d'être dégagé péniblement



30

Frayeur pour Okou

Pflücke n'est pas loin d'exploiter la passe en retrait mais le ballon parvient à Peano



27

Centre d'Afriyie

Mendy n'est pas loin de pouvoir reprendre. Dans la foulée, Liongola est contré par Keita



24

Frappe de Pflücke

Ballon cadré, mais il en faut plus pour inquiéter Peano



21

Corner pour les Loups

La défense de Charleroi se dégage



19

La RAAL met un peu plus le pied sur le ballon

Ito est très présent au coeur du jeu pour casser des lignes



15

Anticipation de Koné

Bon relais de la RAAL pour lancer Mendy en profondeur, mais le gardien de Charleroi intervient



12

Reprise de Pflücke

Bon centre de Camara au second poteau, Pflücke reprend de la tête, le ballon passe loin du but



10

Gros choc à la tête pour Faye

Le capitaine de la RAAL est au sol, les soigneurs interviennent



8

Déjà quelques beaux duels

Entre Guiagon et Liongola, mais aussi entre Camara et Ito, les premiers contacts sont assez musclés



5

Les Zèbres au ballon

La RAAL déclenche son pressing à partir du milieu de terrain



2

Frappe d'Nzita

Elle fait suite à un corner, Charleroi met du rythme en ce début de match



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Charleroi - RAAL La Louvière: 0-0





20:43

Les joueurs montent sur le terrain

L'ambiance est déjà très chaude entre les deux camps de supporters



20:10

Une belle opération à faire au classement

S'il y a un vainqueur ce soir, il finira le weekend devant son adversaire du soir. Pour l'heure, Charleroi a un point d'avance sur la RAAL.



19:53

Pas de surprise à Charleroi

Vu les absences de Kévin Van den Kerkhof et Aiham Ousou, les titularisations de Lewin Blum et Mehdi Boukamir étaient attendues.



19:50

Nolan Gillot titulaire avec la RAAL

Thierry Lutonda est sur le banc, il s'agit de la seule surprise de la composition des Loups. Owen Maës est toujours suspendu, Maxime Pau garde sa place malgré la montée en puissance d'Alexis Beka Beka.



Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Antoine Bernier - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler

Banc: Isaac Mbenza - Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Robin Denuit - Martin Delavallee - Amine Boukamir



RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Nolan Gillot - Maxime Pau - Sami Lahssaini - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie

Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Théo Epailly - Maxence Maisonneuve - Dario Benavides