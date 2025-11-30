Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Louvière a tenu jusqu'au bout le point venu chercher à Charleroi. Voici les notes individuelles des Loups.

Peano (7) : plusieurs relances approximatives qu'il a une nouvelle fois fait passer sous silence grâce à des arrêts dont il a le secret, d'abord à bout portant sur corner, puis en face-à-face avec Scheidler

Liongola (7,5) : un tout gros match face à Parfait Guiagon. N'a que rarement été pris à défaut, tout en étant force de proposition offensive par ses déboulés et ses bons centres sur la droite. Sorti épuisé à l'heure de jeu.

Faye (6) : dans un choc hennuyer très physique, le capitaine des Loups ne s'est pas débiné et en a imposé dans les duels, quitte à devoir sortir touché physiquement à la mi-temps.

Okou (6) : beaucoup de personnalité dans le centre du trio axial louviérois, n'a pas ménagé ses efforts pour garder Scheidler hors du match.

Lamego (6) : assez appliqué pour combler les espaces que Bernier tentait d'exploiter entre le flanc et le trio défensif.

Gillot (6,5) : pas aussi raffiné techniquement que Lutonda (qu'il remplaçait pour apporter un peu plus d'équilibre défensif) mais très décidé dans ses projections vers l'avant.

Lahssaini (7,5) : a couru pour deux aux côtés d'un Joël Ito diminué. Omniprésent dans l'entrejeu, jusqu'à sauver un but tout fait dans les pieds de Bernier au petit rectangle juste avant la mi-temps.

Ito (5) : malade, il n'a pas fait preuve de son volume de jeu habituel dans l'entrejeu. Remonté sur le terrain en seconde mi-temps malgré ses vomissements au repos. Sorti à l'heure de jeu en difficulté.

Pau (5,5) : une deuxième chance de se montrer comme titulaire en l'absence d'Owen Maës, un peu moins percuté et précis dans ses passes que contre Anderlecht.

Afriyie (6) : de la vitesse, du flair et une puissance qui ont mis Cheick Keita en première mi-temps, l'équilibre s'est ensuite inversé dans le deuxième acte.

Mendy (5) : des courses gratuites pour presser la défense carolo, des duels souvent disputés à perte, beaucoup d'énergie dépensée, au détriment de sa fraîcheur dans le dernier geste.