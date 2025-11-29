Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Charleroi et la RAAL ont partagé (0-0). Le match n'a pas accouché de beaucoup d'occasions mais s'est montré assez musclé.

Le match aller s'était déroulé sous la chaleur écrasante de la Région du centre sous canicule, le match retour a eu pour théâtre une pluvieuse soirée de novembre au Mambourg. Buteur sous la drache de Heist en Coupe, Nolan Gillot a décroché sa première titularisation de la saison en championnat dans des conditions similaires. Du côté des Zèbres, Rik De Mil a aligné le onze attendu : vu les absences de Kévin Van den Kerkhof et Aiham Ousou, les titularisations de Lewin Blum et Mehdi Boukamir étaient relativement logiques.

Charleroi a commencé la rencontre avec beaucoup d'envie, des centres intéressants et souvent trois hommes pour les reprendre. Mais La Louvière s'est rapidement mis à niveau pour nous offrir un choc wallon très engagé. Bien souvent, les joueurs sentaient un peu plus que l'haleine de leur adversaire dans leur nuque, il n'était pas rare de voir un coude ou un bras traîner lorsque l'arbitre regardait ailleurs.

Cela a valu au Mambourg un match assez haché et souvent interrompu. Marcos Peano a été le premier des deux gardiens à chauffer ses gants sur des ballons assez faciles, c'est ensuite La Louvière qui a légèrement pris le dessus dans le jeu, avec des ballons assez vicieux de Jordy Liongola dans le rectangle, mais personne pour les dévier.

Des défenses au rendez-vous

Les occasions sont arrivées dans le troisième quart d'heure, avec d'abord un corner remisé dans le rectangle par Parfait Guiagon nécessitant une intervention de Peano sur sa ligne. Les Zèbres sont passés plus proches encore d'ouvrir le score dans le temps additionnel. Parfait Guiagon a parfaitement joué le coup en dribblant Peano avant de redresser le ballon sous la forme d'un centre au petit rectangle pour Antoine Bernier. Mais Sami Lahssaini s'est montré tout aussi déterminant son ancien coéquipier de Seraing sur la ligne de but ; 0-0 au repos.

Un changement à la pause avec la sortie de Wagane Faye, le capitaine des Loups semblait touché physiquement. Le match a repris sur un tempo plus lent, Antoine Bernier étant le premier à refaire frissonner le Mambourg par un slalom dans le rectangle suivi d'une frappe dans le filet latéral juste avant sa sortie à l'heure de jeu.

C'est ensuite Aurélien Scheidler qui s'est mis en évidence pour la première fois à l'entame du dernier quart d'heure en se présentant face à Marcos Peano. Mais le gardien argentin s'est montré plus inspiré avec une parade de la main pour éviter l'ouverture du score. Une ouverture du score qui ne tombera finalement pas malgré une dernière reprise de Cheick Keita sur la latte.

0-0, score final : pas de gagnant dans ce choc hennuyer, il faudra sans doute attendre les Europe Playoffs avant que Charleroi n'ait l'occasion de prendre sa revanche, même si les Zèbres conservent un point d'avance sur leur rival régional.