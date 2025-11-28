Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Sans avoir livré une grande prestation, le Standard a su profiter du visage terne affiché par Malines pour s'imposer derrière les Casernes, ce vendredi soir, en ouverture de la 16ᵉ journée de Pro League. Une rencontre qui ne restera certainement pas dans les annales.

Après un 1 sur 6 obtenu contre Saint-Trond et Zulte Waregem, le Standard doit relever la tête ce vendredi soir, dans le cadre de la 16ᵉ journée de Pro League.

Privé d’Adnane Abid, Rafiki Saïd, Marlon Fossey ou encore Marco Ilaimaharitra pour le déplacement à Malines, Vincent Euvrard opte pour une défense à cinq et reconduit Ibrahim Karamoko dans l’entrejeu. Casper Nielsen est titulaire, tandis que Mohammed El Hankouri accompagne Thomas Henry en pointe.

Daan Dierckx sort blessé, rien à se mettre sous la dent avant la pause

Après un premier round d’observation entre les deux équipes, c’est Malines qui prend rapidement le contrôle du ballon face à un bloc bas et resserré du Standard, organisé avec cinq défenseurs. Ce sont pourtant les Rouches qui se créent les premiers (petits) dangers, via deux centres de Lawrence qui ne trouvent ni Thomas Henry (3e), ni Karamoko (4e).

Malines réplique tout aussi timidement par l’intermédiaire de Lion Lauberbach, dont la frappe est contrée (5e). Pour le reste, il n’y a presque rien à se mettre sous la dent, si ce n’est la quasi-bourde de Nacho Miras sur une tentative d’El Hankouri (16e), la belle occasion de Nayel Mehssatou (32e) et la reprise que Karamoko aurait dû cadrer depuis le point de penalty (43e).

Cette première période est surtout marquée par une nouvelle blessure au Standard : celle de Daan Dierckx, contraint de céder sa place à Dennis Ayensa après seulement une demi-heure de jeu. Le défenseur central des Rouches s’est fait mal à l’épaule lors d’un duel avec Benito Raman, qui a immédiatement appelé les soigneurs liégeois.

Un but de Dennis Ayensa offre la victoire au Standard sur le terrain de Malines

La seconde période reprend sur le même rythme que la première. Le jeu est lent, les occasions sont peu nombreuses, les espaces aussi. Le Standard est bien regroupé en défense mais ne parvient pas à concrétiser ses sorties de balle, tandis que Malines déçoit beaucoup pour un quatrième du championnat qui évolue à domicile.

A l'heure de jeu, la décevante prestation des Kakkers est d'ailleurs punie par le Standard. Meilleur Rouche, et peut-être meilleur joueur sur la pelouse, Nayel Mehssatou délivre une galette à Dennis Ayensa, qui trompe Nacho Miras et ouvre le score (0-1, 58e). Le seul moment de véritable vie dans cette rencontre.

Durant la dernière demi-heure, Malines conserve sa stériilité et n'inquiète que très peu Matthieu Epolo, tandis que le Standard fait le gros dos sans véritablement se mettre en danger et gère son avantage. Une avance légère, mais suffisante pour s'imposer. Succès précieux, sur le plus petit écart, de Rouches qui reviennent à un point du top 6 et qui mettent la pression sur leurs concurrents directs avant les autres matchs du week-end.