56' Dennis Ayensa (Nayel Mehssatou)
Date: 28/11/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16
Stade: Achter de Kazerne

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Loïc Woos
Loïc Woos depuis l'AFAS Stadion de Malines
Photo: © photonews

Sans avoir livré une grande prestation, le Standard a su profiter du visage terne affiché par Malines pour s'imposer derrière les Casernes, ce vendredi soir, en ouverture de la 16ᵉ journée de Pro League. Une rencontre qui ne restera certainement pas dans les annales.

Après un 1 sur 6 obtenu contre Saint-Trond et Zulte Waregem, le Standard doit relever la tête ce vendredi soir, dans le cadre de la 16ᵉ journée de Pro League.

Privé d’Adnane Abid, Rafiki Saïd, Marlon Fossey ou encore Marco Ilaimaharitra pour le déplacement à Malines, Vincent Euvrard opte pour une défense à cinq et reconduit Ibrahim Karamoko dans l’entrejeu. Casper Nielsen est titulaire, tandis que Mohammed El Hankouri accompagne Thomas Henry en pointe.

Daan Dierckx sort blessé, rien à se mettre sous la dent avant la pause

Après un premier round d’observation entre les deux équipes, c’est Malines qui prend rapidement le contrôle du ballon face à un bloc bas et resserré du Standard, organisé avec cinq défenseurs. Ce sont pourtant les Rouches qui se créent les premiers (petits) dangers, via deux centres de Lawrence qui ne trouvent ni Thomas Henry (3e), ni Karamoko (4e).

Malines réplique tout aussi timidement par l’intermédiaire de Lion Lauberbach, dont la frappe est contrée (5e). Pour le reste, il n’y a presque rien à se mettre sous la dent, si ce n’est la quasi-bourde de Nacho Miras sur une tentative d’El Hankouri (16e), la belle occasion de Nayel Mehssatou (32e) et la reprise que Karamoko aurait dû cadrer depuis le point de penalty (43e).

Cette première période est surtout marquée par une nouvelle blessure au Standard : celle de Daan Dierckx, contraint de céder sa place à Dennis Ayensa après seulement une demi-heure de jeu. Le défenseur central des Rouches s’est fait mal à l’épaule lors d’un duel avec Benito Raman, qui a immédiatement appelé les soigneurs liégeois.

Un but de Dennis Ayensa offre la victoire au Standard sur le terrain de Malines

La seconde période reprend sur le même rythme que la première. Le jeu est lent, les occasions sont peu nombreuses, les espaces aussi. Le Standard est bien regroupé en défense mais ne parvient pas à concrétiser ses sorties de balle, tandis que Malines déçoit beaucoup pour un quatrième du championnat qui évolue à domicile. 

A l'heure de jeu, la décevante prestation des Kakkers est d'ailleurs punie par le Standard. Meilleur Rouche, et peut-être meilleur joueur sur la pelouse, Nayel Mehssatou délivre une galette à Dennis Ayensa, qui trompe Nacho Miras et ouvre le score (0-1, 58e). Le seul moment de véritable vie dans cette rencontre.

Durant la dernière demi-heure, Malines conserve sa stériilité et n'inquiète que très peu Matthieu Epolo, tandis que le Standard fait le gros dos sans véritablement se mettre en danger et gère son avantage. Une avance légère, mais suffisante pour s'imposer. Succès précieux, sur le plus petit écart, de Rouches qui reviennent à un point du top 6 et qui mettent la pression sur leurs concurrents directs avant les autres matchs du week-end.

Les compositions

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.38 6
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/17 (47.1%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 6.94 6
  • Précision des passes: 78/87 (89.7%)
Plus de stats
Konaté Mory 67' 6.87 6
  • Précision des passes: 40/41 (97.6%)
Plus de stats
Struyf Ian 67' 5
Koudou Therence 82' 6.2 5
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Servais Mathis 90' 6.52 6
  • Précision des passes: 46/55 (83.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Salifou Dikeni 68' 6.57 6
  • Précision des passes: 31/33 (93.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.43 5
  • Précision des passes: 45/53 (84.9%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.78 6
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
Plus de stats
Lauberbach Lion 90' 6.11 6
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Raman Benito 78' 5.99 6
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Banc
Diouf Gora 0'  
Bafdili Bilal 8' 6.3  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bandé Hassane 12' 6.29 6
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
Plus de stats
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 67' 6.56 6
  • Précision des passes: 43/55 (78.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Mrabti Kerim   23' 6.14 6
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Plus de stats
Golic Lovro 0'  
Zekri Moncef 22' 6.65 6
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 23' 6.49 6
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 7.06 7
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 13/32 (40.6%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.56 6
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Dierckx Daan 31' 7.28 7
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.46 7
  • Précision des passes: 58/64 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 7.17 7
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Plus de stats
Mohr Tobias   78' 7.36 7
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Mehssatou Nayel A 90' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.75 7
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Nielsen Casper 45' 6.94 7
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Henry Thomas 45' 5
El Hankouri Mohamed 90' 6.8 7
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
Sahabo Hakim 0'  
Ayensa Dennis 59' 8.08 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kuavita Leandre 45' 7.02 -
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Calut Alexandro 12' 6.99 6
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 45' 6.33 6
Plus de stats
Revivre KV Malines - Standard
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00

Le Standard de Liège s'est imposé à Malines ce vendredi soir, en ouverture de la 16ᵉ journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

présentation (du match)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46

Privé de plusieurs éléments importants, le Standard aimerait remporter sa première et seule victoire du mois de novembre sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir. Une ob...

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
