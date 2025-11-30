Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

La RAAL a peiné à créer le danger à Charleroi, hier soir. Mais Frédéric Taquin ne crache pas sur le point obtenu.

Dans ses jeunes années, c'était avec son père que Frédéric Taquin allait au Mambourg pour suivre les matchs des Zèbres. Carolo d'origine, il est aujourd'hui devenu un pilier de la RAAL, à l'image de Salvatore Curaba, lui aussi un personnage bien connu des bords de Sambre reconnu comme l'incarnation du retour de La Louvière au premier plan.

Hier soir, Taquin s'est retrouvé sur le banc du Stade du Pays de Charleroi pour la première fois : "Un derby, c'est toujours un match particulier. Je trouve qu'on était plutôt solides en première mi-temps mais on a manqué de justesse dans les reconversions, ce qui nous a empêchés de nous montrer dangereux", estime-t-il en conférence de presse. "En deuxième mi-temps, on a eu quelques changements forcés (Wagane Faye sorti blessé au repos, Joël Ito pris de vomissements et finalement sorti à l'heure de jeu), ça a un peu rompu notre équilibre".

Des circonstances atténuantes mais pas des excuses pour parler de la pauvreté du jeu dans le deuxième acte : "On était très très moyens, pas loin d'être mauvais. Si Charleroi nous avait battu sur cette mi-temps, il n'y aurait rien eu à dire".

Se rassurer après deux défaites

L'entraîneur des Loups était-il venu pour un point ? "Après deux défaites, tu as surtout envie de stopper l'hémorragie, même si la première idée restait de gagner. Dans un mauvais jour, il fallait se serrer les coudes. C'est ce qu'on a fait, on a fermé la boutique pour repartir avec un point du derby après un très mauvais match. Ça me suffit".

"Avant, j'aurais râlé, mais j'ai appris à apprécier un point en déplacement. Il fallait surtout ne pas cogiter après avoir perdu deux matchs et en voyant que les équipes derrière nous prennent des points. Notre championnat, c'est de ne pas être dans les Playdowns. Mais j'aimerais être un peu plus haut que juste au-dessus de la zone rouge, c'est quand même plus excitant", conclut Taquin.