Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Charleroi n'a pas réussi à prendre à défaut la défense de La Louvière. Voici les notes individuelles des Zèbres.

Kone (6) : pas le moindre arrêt à effectuer, plusieurs interventions décidées du poing.

Blum (6) : titulaire en l'absence de Van den Kerkhof. Quelques montées en début de match, plus concentrée sur sa tâche défensive par la suite.

Boukamir (6) : très calme au ballon, moins souvent au duel que Keita et donc un peu moins mis sous pression.

Keita (6,5) : bougé sur quelques longs ballons bien protégés par Afriyie en profondeur, s'est ressaisi en deuxième mi-temps avec beaucoup de duels gagnés face à son opposant direct. Proche d'offrir la victoire à Charleroi en fin de match, mais sa reprise s'est écrasée sur la latte.

Lire aussi… La parade de Peano ! Direct commenté›Nzita (5,5) : moins présent offensivement qu'à l'accoutumée, quelques difficultés face à l'activité de Liongola.

Camara (4) : énormément de ballons perdus bêtement au milieu de terrain. Malgré la récupération pour tenter de les récupérer dans la foulée, cela a créé plusieurs situations de déséquilibre.

Titraoui (6) : de l'engagement pour se mettre au niveau de l'impact physique du choc hennuyer au milieu du terrain, avec quelques projections bien senties et des duels assez secs.

Bernier (6) : Beaucoup de pression mise en début de matchs avec plusieurs centres intéressants avant de baisser de rythme. Pensait ouvrir le score juste avant la pause mais privé d'un but tout fait par Lahssaini, son ancien coéquipier à Seraing. Montant en puissance face à Gillot en deuxième mi-temps avant de sortir

Pflücke (6,5) : son positionnement haut sur les longs ballons ont permis à Charleroi d'orchestrer quelques situations intéressantes, rapidement avortées par des mauvais choix dans le dernier geste.

Guiagon (5,5) : moins présent que d'habitude pour prendre en main le jeu carolo, confirme sa difficulté à retrouver son niveau depuis son retour de blessure.

Scheidler (5) : très peu de ballons touchés, une occasion qui aurait pu changer la physionomie du match mais qui a été trop facilement détournée par Peano dans le face-à-face.