"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

Charleroi a parfois manqué de créativité pour prendre la défense de La Louvière à défaut. Parfait Guiagon doit encore retrouver son rythme de croisière, mais il garde la confiance de Rik De Mil.

C'est un Rik De Mil assez frustré qui s'est présenté en conférence de presse après le 0-0 face à la RAAL : "Ce match, personne ne dit rien si on le gagne. Mais nous ne sommes pas assez tueurs devant. C'est un peu l'histoire de notre saison. L'intensité était là, l'envie aussi. Mais il y avait trop de déchet, trop de joueurs qui sont capables de mieux techniquement".

L'un des joueurs qui auraient pu permettre aux Zèbres de faire la différence n'est autre que Parfait Guiagon. Ce dernier était même capitaine en l'absence d'Aiham Ousou, une grande première pour lui : "C'est quelque chose qu'on a décidé avant la saison. Aiham est notre capitaine, Parfait notre vice-capitaine. Ce sont deux joueurs très importants pour l'équipe".

Reste qu'hier, Guiagon n'a pas eu son influence habituelle sur le jeu de l'équipe. L'international ivoirien apparaît un peu plus dans le dur ces dernières semaines : "C'est la vérité. Et il ne faut pas le cacher, c'est notre joueur clé. Il a maintenant un peu plus difficile à décider d'un match depuis son retour de blessure. En tant qu'entraîneur, c'est justement dans ce genre de moment que tu dois être là pour tes joueurs", explique Rik De Mil.

Retrouver sa magie

Dire de Parfait Guiagon qu'il ne parvient plus à faire la différence serait exagéré. Contre les Loups, il aurait pu se retrouver avec deux assists en première mi-temps pour le même prix. Mais Sami Lahssaini a contré Antoine Bernier juste devant la ligne de but après que Guiagon ait fait ce qu'il fallait en dribblant Marcos Peano puis en centrant. Dans un deuxième temps, le gardien argentin s'est ensuite montré déterminant dans son rectangle sur un corner remis de la tête par Guiagon.

Rik De Mil restera derrière lui jusqu'à ce qu'il retrouve cette confiance : "Si je vois un joueur qui ne travaille pas, qui est négatif ou qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, j'ai un problème. Mais si je vois un joueur humble, qui travaille dur pour revenir et qui rencontre des difficultés, je serai toujours de son côté.