Analyse "Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Charleroi a parfois manqué de créativité pour prendre la défense de La Louvière à défaut. Parfait Guiagon doit encore retrouver son rythme de croisière, mais il garde la confiance de Rik De Mil.

C'est un Rik De Mil assez frustré qui s'est présenté en conférence de presse après le 0-0 face à la RAAL : "Ce match, personne ne dit rien si on le gagne. Mais nous ne sommes pas assez tueurs devant. C'est un peu l'histoire de notre saison. L'intensité était là, l'envie aussi. Mais il y avait trop de déchet, trop de joueurs qui sont capables de mieux techniquement".

L'un des joueurs qui auraient pu permettre aux Zèbres de faire la différence n'est autre que Parfait Guiagon. Ce dernier était même capitaine en l'absence d'Aiham Ousou, une grande première pour lui : "C'est quelque chose qu'on a décidé avant la saison. Aiham est notre capitaine, Parfait notre vice-capitaine. Ce sont deux joueurs très importants pour l'équipe".

Reste qu'hier, Guiagon n'a pas eu son influence habituelle sur le jeu de l'équipe. L'international ivoirien apparaît un peu plus dans le dur ces dernières semaines : "C'est la vérité. Et il ne faut pas le cacher, c'est notre joueur clé. Il a maintenant un peu plus difficile à décider d'un match depuis son retour de blessure. En tant qu'entraîneur, c'est justement dans ce genre de moment que tu dois être là pour tes joueurs", explique Rik De Mil.

Retrouver sa magie

Dire de Parfait Guiagon qu'il ne parvient plus à faire la différence serait exagéré. Contre les Loups, il aurait pu se retrouver avec deux assists en première mi-temps pour le même prix. Mais Sami Lahssaini a contré Antoine Bernier juste devant la ligne de but après que Guiagon ait fait ce qu'il fallait en dribblant Marcos Peano puis en centrant. Dans un deuxième temps, le gardien argentin s'est ensuite montré déterminant dans son rectangle sur un corner remis de la tête par Guiagon.

Lire aussi… Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"Rik De Mil restera derrière lui jusqu'à ce qu'il retrouve cette confiance : "Si je vois un joueur qui ne travaille pas, qui est négatif ou qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, j'ai un problème. Mais si je vois un joueur humble, qui travaille dur pour revenir et qui rencontre des difficultés, je serai toujours de son côté.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière
Parfait Guiagon

Plus de news

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique" Réaction

Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

12:00
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi Réaction

"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

10:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

15:00
Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

14:00
Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
1
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

14:30
Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

13:30
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

13:00
Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

12:30
Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

11:30
"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40
Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

11:00
Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
2
Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

10:00
Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

09:00
Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00
"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

08:30
Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

08:01
Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

07:30
La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

07:00
Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

06:30
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

23:00
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

22:30
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved