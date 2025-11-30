Date: 30/11/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 16

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
Photo: © photonews

Après Bruges, l'Union : Anderlecht a confirmé sa bonne forme du moment et a enchaîné une troisième victoire consécutive.

Le RSC Anderlecht tenait à ponctuer en beauté son mois de novembre jusque là doré : quelques semaines après avoir battu le Club de Bruges, les Mauve & Blanc recevaient l'Union dans un contexte comparable. À savoir que comme les Gazelles, l'USG a certainement laissé un peu d'influx dans son exploit de Champions League.

Ce n'est cependant qu'une partie (probable) de l'explication à ce qu'on a vu ce dimanche, à savoir un Anderlecht très dominant contre une Union timorée. Les Mauves ont le ballon, passent par les ailes : Nilson Angulo reçoit rapidement un tampon de Mac Allister (6e). Pas de quoi décourager l'Equatorien : sur son second déboulé, il se glisse entre Khalaili et Zorgane et voit sa frappe déviée au fond des filets (11e, 1-0).

Un Anderlecht tout en contrôle...

Souverain, le RSCA n'est inquiété qu'en contre : Promise David se heurte à Coosemans après avoir pris Kana de vitesse (16e), puis voit Nathan De Cat faire un très beau retour après avoir cette fois dépassé Camara (32e).

Avant ça, la pépite du Sporting s'était déjà attiré des acclamations en réussissant une splendide ouverture vers Angulo mais aussi en prenant une jaune "de métier" après que Niang ait roulé Hazard dans la farine. Anderlecht est aussi serein que son meneur de jeu, seule une frappe de Florucz (38e) faisant vaguement frissonner le stade. 

... jusqu'à la mi-temps 

Mais une maladie qu'on pensait vaincue est revenue montrer quelques symptômes en seconde période : celle qui voit le RSCA très mal sortir du vestiaire. On ne voit plus qu'une Union pourtant pas bien plus inspirée mais plus présente, et le rythme anderlechtois est d'autant plus perturbé par la sortie de Kana, blessé (53e).

La pression unioniste n'est cependant pas insoutenable pour un Anderlecht même pas inquiété : ni David, ni Florucz, ni Rodriguez monté après eux ne sont dans un grand jour. Il faut attendre la 77e pour que Louis Patris prenne le dos de N'diaye (qui venait de placer une tête au-dessus sur corner) et frappe dans le filet latéral. 

À force de presser, des espaces se créent dans le dos de la défense unioniste : Hazard s'y engouffre et glisse à Bertaccini... à qui il manque une pointure pour faire le break (81e). Plusieurs contres seront ensuite galvaudés de manière comparable, sans conséquences : le RSCA s'impose et fait une affaire en or, revenant à un point de Bruges. Quel mois de novembre pour les Mauve & Blanc !

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.69 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 7/26 (26.9%)
Camara Ilay 64' 6.87 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Kana Marco 55' 7.27 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Sardella Killian 90' 7.34 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Augustinsson Ludwig A 90' 7.01 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/44 (65.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/16 (18.8%)
  • Ballons perdus: 24
Llansana Enric 64' 6.29 -
  • Précision des passes: 17/27 (63%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
De Cat Nathan   90' 6.68 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Bertaccini Adriano 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
Hazard Thorgan   90' 6.44 -
  • Précision des passes: 24/37 (64.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Angulo Nilson 83' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 5/10 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 64' 6.26 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Banc
Hey Lucas 35' 7.12 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
N'Diaye Moussa 26' 6.85 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Verschaeren Yari 26' 7.38 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Stroeykens Mario 26' 6.61 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Maamar Ali 7' 6.99  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.92 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 11/24 (45.8%)
Mac Allister Kevin 90' 6.95 -
  • Précision des passes: 55/64 (85.9%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Burgess Christian   90' 6.97 -
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
Sykes Ross 90' 7.38 -
  • Précision des passes: 41/53 (77.4%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
Khalaili Anan   90' 6.37 -
  • Précision des passes: 39/46 (84.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 5/10 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Van de Perre Kamiel   62' 6.26 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Zorgane Adem 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 67/78 (85.9%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Niang Ousseynou 62' 6.19 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar   88' 6.5 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Florucz Raul 78' 6.12 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
David Promise 62' 6.59 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 28' 7.09 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 28' 6.34 -
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Schoofs Rob 2' 6.21  
Giger Marc 12' 5.95 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 28' 6.67 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Leysen Fedde 0'  
Revivre Anderlecht - Union SG

16:44

Le RSC Anderlecht reçoit l'Union Saint-Gilloise ce dimanche avec un objectif clair : la victoire. Les Mauves auraient alors battu les deux leaders à quelques semaines d'écart.

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
