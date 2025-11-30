Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Après Bruges, l'Union : Anderlecht a confirmé sa bonne forme du moment et a enchaîné une troisième victoire consécutive.

Le RSC Anderlecht tenait à ponctuer en beauté son mois de novembre jusque là doré : quelques semaines après avoir battu le Club de Bruges, les Mauve & Blanc recevaient l'Union dans un contexte comparable. À savoir que comme les Gazelles, l'USG a certainement laissé un peu d'influx dans son exploit de Champions League.

Ce n'est cependant qu'une partie (probable) de l'explication à ce qu'on a vu ce dimanche, à savoir un Anderlecht très dominant contre une Union timorée. Les Mauves ont le ballon, passent par les ailes : Nilson Angulo reçoit rapidement un tampon de Mac Allister (6e). Pas de quoi décourager l'Equatorien : sur son second déboulé, il se glisse entre Khalaili et Zorgane et voit sa frappe déviée au fond des filets (11e, 1-0).

Un Anderlecht tout en contrôle...

Souverain, le RSCA n'est inquiété qu'en contre : Promise David se heurte à Coosemans après avoir pris Kana de vitesse (16e), puis voit Nathan De Cat faire un très beau retour après avoir cette fois dépassé Camara (32e).

Avant ça, la pépite du Sporting s'était déjà attiré des acclamations en réussissant une splendide ouverture vers Angulo mais aussi en prenant une jaune "de métier" après que Niang ait roulé Hazard dans la farine. Anderlecht est aussi serein que son meneur de jeu, seule une frappe de Florucz (38e) faisant vaguement frissonner le stade.

... jusqu'à la mi-temps

Mais une maladie qu'on pensait vaincue est revenue montrer quelques symptômes en seconde période : celle qui voit le RSCA très mal sortir du vestiaire. On ne voit plus qu'une Union pourtant pas bien plus inspirée mais plus présente, et le rythme anderlechtois est d'autant plus perturbé par la sortie de Kana, blessé (53e).

La pression unioniste n'est cependant pas insoutenable pour un Anderlecht même pas inquiété : ni David, ni Florucz, ni Rodriguez monté après eux ne sont dans un grand jour. Il faut attendre la 77e pour que Louis Patris prenne le dos de N'diaye (qui venait de placer une tête au-dessus sur corner) et frappe dans le filet latéral.

À force de presser, des espaces se créent dans le dos de la défense unioniste : Hazard s'y engouffre et glisse à Bertaccini... à qui il manque une pointure pour faire le break (81e). Plusieurs contres seront ensuite galvaudés de manière comparable, sans conséquences : le RSCA s'impose et fait une affaire en or, revenant à un point de Bruges. Quel mois de novembre pour les Mauve & Blanc !