Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Quatre matchs, neuf buts encaissés, un dénominateur commun : l'absence de Marco Kana. Celui qui était au trente-sixième dessous il n'y a pas si longtemps est désormais indispensable.

Avec Marco Kana sur le terrain, Anderlecht n'a encaissé que 11 buts en 15 matchs. Depuis qu'il s'est blessé, le constat est terrible : la défense anderlechtoise est devenue un vrai gruyère. Au-delà des qualités individuelles, c'est l'organisation défensive qui semble avoir disparu d'un coup.

Car Kana, formé au milieu de terrain, dispose de qualités footballistiques que n'ont pas les autres défenseurs centraux du RSCA : du leadership, du calme au ballon, de la qualité de relance. C'est surtout le leadership qui fait défaut désormais, car "le Professeur" amenait sa présence non seulement à la défense mais aussi aux médians devant lui.

Même Besnik Hasi le dit

Personne n'en est capable actuellement et certainement pas Lucas Hey, qui reconnaissait ouvertement à notre micro après le partage au Bosuil qu'il devait s'améliorer sur le plan verbal. Besnik Hasi a souligné après la défaite contre Charleroi l'absence de trois joueurs clés - Kana, Augustinsson et Camara - mais a insisté sur le fait que Marco Kana était celui qui manquait le plus aux Mauves.

Un comble, pour un garçon qui aura été relégué au second plan durant des années... et qui est en réalité un milieu de terrain. Mais l'aîné Kana dispose exactement de tout ce qui fait défaut au reste du noyau. Son absence est stratégiquement et tactiquement impossible à compenser.

Hey passe latéralement à N'Diaye, N'Diaye joue sur Angulo : voilà le schéma de jeu d'Anderlecht en ce moment. Saliba et De Cat sont à peu près ignorés, les défenseurs centraux tremblant de peur à l'idée de rater une passe axiale. Ali Maamar, lui, doit inlassablement rentrer dans le jeu s'il veut toucher des ballons (on l'a souvent vu contre Charleroi).



Bref : le premier transfert cet hiver sera le retour de blessure de Marco Kana, et le défenseur central qui sera recruté devra être complémentaire avec le produit de Neerpede plutôt qu'avec Lucas Hey, qui risque d'en faire les frais. Et la direction planche certainement sur une prolongation du "Professeur", qui arrive en fin de contrat en juin prochain...