RAAL La Louvière
ohlOH Louvain
|Date:
|27/12/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 20
RAAL La Louvière - OH Louvain (Jupiler Pro League 2025/2026)
Rencontre du Journée 20 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre RAAL La Louvière et OH Louvain.
|Date:
|27/12/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 20
Les compositions
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter
Live
|
Scott Crabbé depuis La Louvière
|
|
Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
90+5
|
Youssef Maziz
Abdoul Karim Traoré
|
90+5
|
Carte jaune pour Youssef Maziz
|
90+5
|
Peano encore
Pletinckx reprend comme il peut, Peano empêche le hold-up
|
90+4
|
Un arrêt pour Peano
Coup franc direct de Maziz, Peano détourne en corner
|
90
|
Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
|
90
|
La RAAL pousse
Encore deux corners, Louvain est acculé
|
86
|
Leysen encore !
Liongola centre en retrait, Ito fait ce qu'il faut dans le rectangle, mais le gardien louvaniste aussi : encore un bel arrêt de sa part
|
83
|
Mathieu Maertens
Jovan Mijatovic
|
82
|
Bonne remise de Benavides dans le rectangle
Leysen avait glissé mais personne ne parvient à reprendre
|
79
|
Leysen fait encore le ménage sur corner
Il prend tout dans sa sortie, y compris son défenseur, les soigneurs interviennent, le choc est violent
|
78
|
La parade de Leysen !
Liongola rentre dans le jeu et enroule du droit, le ballon se dirige vers la lucarne mais Leysen le détourne en corner
|
73
|
Sory Kaba
Chukwubuikem Ikwuemesi
|
73
|
Wouter George
Lukasz Lakomy
|
73
|
Óscar Gil Regaño
Davis Opoku
|
73
|
Samuel Gueulette
Owen Maës
|
73
|
Nolan Gillot
Jordi Liongola
|
73
|
Occasion pour le Loups
Sur une rentrée en touche, Gueulette arrive lancé dans le rectangle mais frappe à côté du ballon
|
71
|
La Louvière remet le nez à la fenêtre
Bon centre de Maisonneuve, Fall reprend au-dessus
|
68
|
Une deuxième mi-temps plus décousue
Les petites fautes sont nombreuses, le rythme est assez bas
|
64
|
Tension palpable
Lahssaini réagit après une faute d'anti-jeu de Verlinden, l'arbitre choisit de ne sanctionner personne
|
61
|
Corner pour la RAAL
L'arbitre signale une faute offensive
|
57
|
Les soigneurs pour Jerry Afriyie et Nolan Gillot
Ils sont remis sur pied à même le terrain
|
54
|
La RAAL a plus de mal
Le jeu est beaucoup moins fluide qu'en première mi-temps
|
50
|
Maertens sur le poteau
Louvain a beaucoup mieux repris, Maertens se fait encore une fois oublier et reprend sur le poteau. La RAAL a eu très chaud.
|
49
|
Retour crucial de Lamego
Maertens avait pris le dos de la défense et filait face à Peano mais doit s'avouer vaincu en vitesse
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+4
|
Fall rate le 1-0 !
Contre de la RAAL, Afriyie prend le dernier défenseur de vitesse et cède à Fall au petit rectangle, mais Leysen sort le grand jeu pour éviter l'ouverture du score
|
45+2
|
Corner pour la RAAL
La Louvière finit cette mi-temps en continuant à mettre la pression
|
45
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
|
42
|
Carte jaune pour Ewoud Pletinckx
|
41
|
Contre louvaniste
La Louvière se dégage sur le centre de Maziz
|
39
|
Corner pour la RAAL
Afriyie plonge dans le demi-espace droit, son centre est tendu, Louvain se dégage en panique. Sur le corner, Pletinckx ne passe pas loin de l'auto-but
|
37
|
Reprise de la tête de Maertens
Peano accompagne le ballon du regard à côté du but avec un certain soulagement
|
35
|
Fall hors-jeu
La Louvière aurait eu un troisième but annulé s'il avait réussi à tromper Leysen sur un bon service d'Afriyie dans le rectangle
|
32
|
Léger danger louvaniste
Centre en retrait pour Kaba, dont la remise dans le rectangle pour Maertens est trop courte
|
30
|
La RAAL met la pression
Le jeu est plus fluide qu'à l'accoutumée aux abords du rectangle adverse, Ito se régale dans les petits espaces
|
27
|
Centre de Maertens
Louvain remet le nez à la fenêtre pour la première fois depuis un quart d'heure, mais personne n'est là pour reprendre
|
24
|
Encore un but annulé pour la RAAL !
Bon centre d'Afriyie vers Fall au second poteau, l'ancien de Seraing remet vers Ito qui conclut parfaitement. Mais son but est annulé pour une faute de main d'Ito
|
21
|
La Louvière gagne les duels
Les Loups récupèrent haut et ont la possession
|
18
|
But annulé pour la RAAL !
Gillot passe son homme dans le rectangle, son centre est très tendu, Afriyie n'a plus qu'à dévier pour faire 1-0. Mais il est immédiatement signalé hors-jeu
|
14
|
Incursion de Fall dans le rectangle
Il tente d'emmener le ballon avec lui face au but, Louvain se dégage en corner
|
12
|
Les supporters commencent à chanter
L'ambiance monte de plusieurs crans, le match prendra-t-il maintenant vie ?
|
10
|
Peano se loupe
Corner très bêtement concédé. Heureusement pour le gardien louviérois, cela ne donne rien pour Louvain
|
6
|
Carte jaune pour Samuel Gueulette
|
6
|
Corner pour la RAAL
Le centre de Fall et dévié mais la phase arrêtée ne donne rien
|
5
|
Première occasion pour Louvain
Premier corner de la partie, Kaba s'impose au second poteau et remise, Verstraete n'est pas loin de pouvoir faire 0-1 au petit rectangle
|
3
|
Interception de Gueulette
Récupération haute, dont Fall tente de profiter, en vain. L'arbitre ne revient pas sur son avantage.
|
1
|
Première action des Loups
Centre en retrait de Benavides, Verstraete intercepte devant Lahssaini
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
RAAL La Louvière - OH Louvain: 0-0
|
15:57
|
Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena n''est pas comble mais fait du bruit
|
15:40
|
Un enjeu important
Les deux équipes ont pris un coup sur la tête le weekend dernier (une défaite dans le temps additionnel à Westerlo pour la RAAL, deux buts encaissés dans les 20 premières minutes contre le Cercle pour Louvain). Elles comptent le même nombre de points, il s'agit donc de se donner de l'air en bas de teableau.
|
15:38
|
Noë Dussenne sur le banc
Un choix fort de Felice Mazzu après la défaite 0-2 contre le Cercle
|
15:37
|
Le retour de Nolan Gillot
Encore une fois très en vue lors de sa montée à Westerlo (un assist pour Pape Fall), il renvoie Lutonda sur le banc. Ito fait également son retour dans l'équipe au détriment d'Owen Maës
|
15:23
|
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre la RAAL et OHL
|
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Matthis Riou - Oucasse Mendy - Sekou Sidibe - Owen Maës
Banc: Theo Radelet - Noë Dussenne - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Jovan Mijatovic - Lukasz Lakomy - Roméo Monticelli - Davis Opoku