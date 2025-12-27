RAAL La Louvière RAAL La Louvière
0-0
OH Louvain OH Louvain
RAAL La Louvière
ohlOH Louvain
Date: 27/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20

RAAL La Louvière - OH Louvain (Jupiler Pro League 2025/2026)

Rencontre du Journée 20 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre RAAL La Louvière et OH Louvain.

Date: 27/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 20

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.1 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Maisonneuve Maxence 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Okou Yllan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Gueulette Samuel   73' 6.3 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Lahssaini Sami 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Ito Joël 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Gillot Nolan 73' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/11 (18.2%)
  • Ballons perdus: 21
Moussa Fall Pape 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/20 (40%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Afriyie Jerry 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Liongola Jordi 17' 6.8 -
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Riou Matthis 0'  
Mendy Oucasse 0'  
Sidibe Sekou 0'  
Maës Owen 17' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/9 (0%)
OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 8.8 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
Pletinckx Ewoud   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Ominami Takuma 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Verstraete Birger 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Gil Regaño Óscar 73' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
George Wouter 73' 6.2 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Maziz Youssef   90' 7.2 -
  • Précision des passes: 35/40 (87.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Verlinden Thibaud 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Maertens Mathieu 83' 6.1 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Kaba Sory 73' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Banc
Radelet Theo 0'  
Dussenne Noë 0'  
Karim Traoré Abdoul 0'  
Terho Casper 0'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 17' 6.4 -
Mijatovic Jovan 7' 6.7  
  • Tirs cadrés: 0/1
Lakomy Lukasz 17' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Monticelli Roméo 0'  
Opoku Davis 17' 6.6 -
Live

Scott Crabbé depuis La Louvière


Arbitre 		Fin
90+5
 remplacé Youssef Maziz
remplaçant Abdoul Karim Traoré
90+5
  Carte jaune pour Youssef Maziz
90+5
 Peano encore
Pletinckx reprend comme il peut, Peano empêche le hold-up
90+4
 Un arrêt pour Peano
Coup franc direct de Maziz, Peano détourne en corner
90
 Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
90
 La RAAL pousse
Encore deux corners, Louvain est acculé
86
 Leysen encore !
Liongola centre en retrait, Ito fait ce qu'il faut dans le rectangle, mais le gardien louvaniste aussi : encore un bel arrêt de sa part
83
 remplacé Mathieu Maertens
remplaçant Jovan Mijatovic
82
 Bonne remise de Benavides dans le rectangle
Leysen avait glissé mais personne ne parvient à reprendre
79
 Leysen fait encore le ménage sur corner
Il prend tout dans sa sortie, y compris son défenseur, les soigneurs interviennent, le choc est violent
78
 La parade de Leysen !
Liongola rentre dans le jeu et enroule du droit, le ballon se dirige vers la lucarne mais Leysen le détourne en corner
73
 remplacé Sory Kaba
remplaçant Chukwubuikem Ikwuemesi
73
 remplacé Wouter George
remplaçant Lukasz Lakomy
73
 remplacé Óscar Gil Regaño
remplaçant Davis Opoku
73
 remplacé Samuel Gueulette
remplaçant Owen Maës
73
 remplacé Nolan Gillot
remplaçant Jordi Liongola
73
 Occasion pour le Loups
Sur une rentrée en touche, Gueulette arrive lancé dans le rectangle mais frappe à côté du ballon
71
 La Louvière remet le nez à la fenêtre
Bon centre de Maisonneuve, Fall reprend au-dessus
68
 Une deuxième mi-temps plus décousue
Les petites fautes sont nombreuses, le rythme est assez bas
64
 Tension palpable
Lahssaini réagit après une faute d'anti-jeu de Verlinden, l'arbitre choisit de ne sanctionner personne
61
 Corner pour la RAAL
L'arbitre signale une faute offensive
57
 Les soigneurs pour Jerry Afriyie et Nolan Gillot
Ils sont remis sur pied à même le terrain
54
 La RAAL a plus de mal
Le jeu est beaucoup moins fluide qu'en première mi-temps
50
 Maertens sur le poteau
Louvain a beaucoup mieux repris, Maertens se fait encore une fois oublier et reprend sur le poteau. La RAAL a eu très chaud.
49
 Retour crucial de Lamego
Maertens avait pris le dos de la défense et filait face à Peano mais doit s'avouer vaincu en vitesse
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45+4
 Fall rate le 1-0 !
Contre de la RAAL, Afriyie prend le dernier défenseur de vitesse et cède à Fall au petit rectangle, mais Leysen sort le grand jeu pour éviter l'ouverture du score
45+2
 Corner pour la RAAL
La Louvière finit cette mi-temps en continuant à mettre la pression
45
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
42
  Carte jaune pour Ewoud Pletinckx
41
 Contre louvaniste
La Louvière se dégage sur le centre de Maziz
39
 Corner pour la RAAL
Afriyie plonge dans le demi-espace droit, son centre est tendu, Louvain se dégage en panique. Sur le corner, Pletinckx ne passe pas loin de l'auto-but
37
 Reprise de la tête de Maertens
Peano accompagne le ballon du regard à côté du but avec un certain soulagement
35
 Fall hors-jeu
La Louvière aurait eu un troisième but annulé s'il avait réussi à tromper Leysen sur un bon service d'Afriyie dans le rectangle
32
 Léger danger louvaniste
Centre en retrait pour Kaba, dont la remise dans le rectangle pour Maertens est trop courte
30
 La RAAL met la pression
Le jeu est plus fluide qu'à l'accoutumée aux abords du rectangle adverse, Ito se régale dans les petits espaces
27
 Centre de Maertens
Louvain remet le nez à la fenêtre pour la première fois depuis un quart d'heure, mais personne n'est là pour reprendre
24
 Encore un but annulé pour la RAAL !
Bon centre d'Afriyie vers Fall au second poteau, l'ancien de Seraing remet vers Ito qui conclut parfaitement. Mais son but est annulé pour une faute de main d'Ito
21
 La Louvière gagne les duels
Les Loups récupèrent haut et ont la possession
18
 But annulé pour la RAAL !
Gillot passe son homme dans le rectangle, son centre est très tendu, Afriyie n'a plus qu'à dévier pour faire 1-0. Mais il est immédiatement signalé hors-jeu
14
 Incursion de Fall dans le rectangle
Il tente d'emmener le ballon avec lui face au but, Louvain se dégage en corner
12
 Les supporters commencent à chanter
L'ambiance monte de plusieurs crans, le match prendra-t-il maintenant vie ?
10
 Peano se loupe
Corner très bêtement concédé. Heureusement pour le gardien louviérois, cela ne donne rien pour Louvain
6
  Carte jaune pour Samuel Gueulette
6
 Corner pour la RAAL
Le centre de Fall et dévié mais la phase arrêtée ne donne rien
5
 Première occasion pour Louvain
Premier corner de la partie, Kaba s'impose au second poteau et remise, Verstraete n'est pas loin de pouvoir faire 0-1 au petit rectangle
3
 Interception de Gueulette
Récupération haute, dont Fall tente de profiter, en vain. L'arbitre ne revient pas sur son avantage.
1
 Première action des Loups
Centre en retrait de Benavides, Verstraete intercepte devant Lahssaini
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - OH Louvain: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena n''est pas comble mais fait du bruit
15:40
 Un enjeu important
Les deux équipes ont pris un coup sur la tête le weekend dernier (une défaite dans le temps additionnel à Westerlo pour la RAAL, deux buts encaissés dans les 20 premières minutes contre le Cercle pour Louvain). Elles comptent le même nombre de points, il s'agit donc de se donner de l'air en bas de teableau.
15:38
 Noë Dussenne sur le banc
Un choix fort de Felice Mazzu après la défaite 0-2 contre le Cercle
15:37
 Le retour de Nolan Gillot
Encore une fois très en vue lors de sa montée à Westerlo (un assist pour Pape Fall), il renvoie Lutonda sur le banc. Ito fait également son retour dans l'équipe au détriment d'Owen Maës
15:23
 Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre la RAAL et OHL
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - OH Louvain)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Dario Benavides - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Joël Ito - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Matthis Riou - Oucasse Mendy - Sekou Sidibe - Owen Maës

OH Louvain (RAAL La Louvière - OH Louvain)
OH Louvain: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Takuma Ominami - Roggerio Nyakossi - Birger Verstraete - Óscar Gil Regaño - Wouter George - Youssef Maziz - Thibaud Verlinden - Mathieu Maertens - Sory Kaba
Banc: Theo Radelet - Noë Dussenne - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Jovan Mijatovic - Lukasz Lakomy - Roméo Monticelli - Davis Opoku

présentation (du match)

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30

La Louvière accueille Louvain cette après-midi. Une rencontre cruciale dans la lutte pour le maintien.

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
