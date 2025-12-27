RAAL La Louvière - OH Louvain (Jupiler Pro League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis La Louvière



90+5

Youssef Maziz

Abdoul Karim Traoré





90+5

Carte jaune pour Youssef Maziz





90+5

Peano encore

Pletinckx reprend comme il peut, Peano empêche le hold-up



90+4

Un arrêt pour Peano

Coup franc direct de Maziz, Peano détourne en corner



90

Il y aura 7 minutes de temps additionnel.



90

La RAAL pousse

Encore deux corners, Louvain est acculé



86

Leysen encore !

Liongola centre en retrait, Ito fait ce qu'il faut dans le rectangle, mais le gardien louvaniste aussi : encore un bel arrêt de sa part



83

Mathieu Maertens

Jovan Mijatovic





82

Bonne remise de Benavides dans le rectangle

Leysen avait glissé mais personne ne parvient à reprendre



79

Leysen fait encore le ménage sur corner

Il prend tout dans sa sortie, y compris son défenseur, les soigneurs interviennent, le choc est violent



78

La parade de Leysen !

Liongola rentre dans le jeu et enroule du droit, le ballon se dirige vers la lucarne mais Leysen le détourne en corner



73

Sory Kaba

Chukwubuikem Ikwuemesi





73

Wouter George

Lukasz Lakomy





73

Óscar Gil Regaño

Davis Opoku





73

Samuel Gueulette

Owen Maës





73

Nolan Gillot

Jordi Liongola





73

Occasion pour le Loups

Sur une rentrée en touche, Gueulette arrive lancé dans le rectangle mais frappe à côté du ballon



71

La Louvière remet le nez à la fenêtre

Bon centre de Maisonneuve, Fall reprend au-dessus



68

Une deuxième mi-temps plus décousue

Les petites fautes sont nombreuses, le rythme est assez bas



64

Tension palpable

Lahssaini réagit après une faute d'anti-jeu de Verlinden, l'arbitre choisit de ne sanctionner personne



61

Corner pour la RAAL

L'arbitre signale une faute offensive



57

Les soigneurs pour Jerry Afriyie et Nolan Gillot

Ils sont remis sur pied à même le terrain



54

La RAAL a plus de mal

Le jeu est beaucoup moins fluide qu'en première mi-temps



50

Maertens sur le poteau

Louvain a beaucoup mieux repris, Maertens se fait encore une fois oublier et reprend sur le poteau. La RAAL a eu très chaud.



49

Retour crucial de Lamego

Maertens avait pris le dos de la défense et filait face à Peano mais doit s'avouer vaincu en vitesse



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45+4

Fall rate le 1-0 !

Contre de la RAAL, Afriyie prend le dernier défenseur de vitesse et cède à Fall au petit rectangle, mais Leysen sort le grand jeu pour éviter l'ouverture du score



45+2

Corner pour la RAAL

La Louvière finit cette mi-temps en continuant à mettre la pression



45

Il y aura 4 minutes de temps additionnel.



42

Carte jaune pour Ewoud Pletinckx





41

Contre louvaniste

La Louvière se dégage sur le centre de Maziz



39

Corner pour la RAAL

Afriyie plonge dans le demi-espace droit, son centre est tendu, Louvain se dégage en panique. Sur le corner, Pletinckx ne passe pas loin de l'auto-but



37

Reprise de la tête de Maertens

Peano accompagne le ballon du regard à côté du but avec un certain soulagement



35

Fall hors-jeu

La Louvière aurait eu un troisième but annulé s'il avait réussi à tromper Leysen sur un bon service d'Afriyie dans le rectangle



32

Léger danger louvaniste

Centre en retrait pour Kaba, dont la remise dans le rectangle pour Maertens est trop courte



30

La RAAL met la pression

Le jeu est plus fluide qu'à l'accoutumée aux abords du rectangle adverse, Ito se régale dans les petits espaces



27

Centre de Maertens

Louvain remet le nez à la fenêtre pour la première fois depuis un quart d'heure, mais personne n'est là pour reprendre



24

Encore un but annulé pour la RAAL !

Bon centre d'Afriyie vers Fall au second poteau, l'ancien de Seraing remet vers Ito qui conclut parfaitement. Mais son but est annulé pour une faute de main d'Ito



21

La Louvière gagne les duels

Les Loups récupèrent haut et ont la possession



18

But annulé pour la RAAL !

Gillot passe son homme dans le rectangle, son centre est très tendu, Afriyie n'a plus qu'à dévier pour faire 1-0. Mais il est immédiatement signalé hors-jeu



14

Incursion de Fall dans le rectangle

Il tente d'emmener le ballon avec lui face au but, Louvain se dégage en corner



12

Les supporters commencent à chanter

L'ambiance monte de plusieurs crans, le match prendra-t-il maintenant vie ?



10

Peano se loupe

Corner très bêtement concédé. Heureusement pour le gardien louviérois, cela ne donne rien pour Louvain



6

Carte jaune pour Samuel Gueulette





6

Corner pour la RAAL

Le centre de Fall et dévié mais la phase arrêtée ne donne rien



5

Première occasion pour Louvain

Premier corner de la partie, Kaba s'impose au second poteau et remise, Verstraete n'est pas loin de pouvoir faire 0-1 au petit rectangle



3

Interception de Gueulette

Récupération haute, dont Fall tente de profiter, en vain. L'arbitre ne revient pas sur son avantage.



1

Première action des Loups

Centre en retrait de Benavides, Verstraete intercepte devant Lahssaini



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

RAAL La Louvière - OH Louvain: 0-0





15:57

Les joueurs montent sur le terrain

L'Easi Arena n''est pas comble mais fait du bruit



15:40

Un enjeu important

Les deux équipes ont pris un coup sur la tête le weekend dernier (une défaite dans le temps additionnel à Westerlo pour la RAAL, deux buts encaissés dans les 20 premières minutes contre le Cercle pour Louvain). Elles comptent le même nombre de points, il s'agit donc de se donner de l'air en bas de teableau.



15:38

Noë Dussenne sur le banc

Un choix fort de Felice Mazzu après la défaite 0-2 contre le Cercle



15:37

Le retour de Nolan Gillot

Encore une fois très en vue lors de sa montée à Westerlo (un assist pour Pape Fall), il renvoie Lutonda sur le banc. Ito fait également son retour dans l'équipe au détriment d'Owen Maës



15:23

Bonjour à tous, bienvenue sur ce live

On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre la RAAL et OHL

