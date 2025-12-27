Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Et dire que le mois de novembre du RSCA était tout bonnement parfait. Un mois plus tard, les Mauves partent en vacances la tête pleine de questions.

On aurait pu les croire enfin lancés. Le RSCA avait connu un mois de novembre parfait, avec des victoires face à Bruges et l'Union sans oublier Malines et la RAAL ; et même un mois de décembre qui commençait bien, avec la qualification du côté de Genk. 

Puis, la rechute : la claque reçue du côté de Westerlo avait déjà été un avertissement clair. N'importe qui peut perdre un match, même en étant en forme et en confiance... mais pas de cette façon. Prendre un 4-0 flatteur (!) au Kuipje était le signe de problèmes plus profonds. 

Plusieurs arbres ont caché une forêt à Anderlecht 

L'expression consacrée parle d'un arbre qui cache la forêt ; en l'occurrence, c'est une succession d'arbres qui y sont parvenus au Lotto Park. Prises en tant que telles, les victoires contre Bruges et l'Union auraient pu, et peut-être dû être relativisées : tous deux étaient sur les rotules après un match européen, et on a pu voir par la suite que Bruges traversait une petite crise qui a coûté son poste à Nicky Hayen.

Mais ces succès sont arrivés à peu près au même moment, entourés d'une victoire pour le coup convaincante contre Malines et un peu miraculeuse à la RAAL. Dès lors, la conclusion coulait de source : Anderlecht était lancé, et enfin candidat au titre ! Il restait pourtant une forêt de problèmes à régler. 

Cette équipe manque encore de caractère 

Le mois de novembre du Sporting était signé Hasi. Le Kosovar amène son caractère à ses joueurs, c'est indéniable. Mais sa méthode ne peut être qu'un complément, qui n'amène plus grand chose quand sportivement, son équipe tousse. 

Lire aussi… A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

Et surtout, Hasi ne peut pas faire des loups avec des agneaux. Ndiaye, Hey, Maamar, Angulo et même Sardella ne sont pas des guerriers dans l'âme. Bertaccini en est un, mais semble presque perdre son football tant il se donne sur ce plan. De Cat et Cvetkovic ont du caractère, mais sont encore des "gamins". 

Le jeu de Hasi ne colle pas à son noyau 

On peut aussi se demander si certains joueurs n'ont pas été tout bonnement surévalués. Nilson Angulo traverse-t-il une mauvaise passe ou est-il redescendu du nuage de son début de saison ? Moussa Ndiaye et Lucas Hey ont-ils le niveau pour Anderlecht ? Seul Nathan De Cat mérite d'échapper à cette question cruelle - sa classe est évidente, mais elle ne peut pas se développer en autarcie. Et probablement pas pleinement dans un système à la Hasi. Mais cela, qui le peut ? 

Seul Nathan Saliba continue sa progression semaine après semaine - un n°6/8 qui colle clairement au jeu prôné par le coach. Les créatifs sur le banc, tels que Verschaeren, Stroeykens et Degreef (trois kets de Neerpede), mangent clairement leur pain noir. Hazard use tout son carburant en courses et n'a parfois pas le jus pour faire la différence.

 On sait déjà quel genre de profil Anderlecht amènera en pointe cet hiver, probablement : un grand gaillard capable de garder un ballon et d'amener de la présence. Un Vazquez sachant jouer au football, en quelque sorte. Mais est-ce que cela suffira à faire progresser le reste de l'équipe ? Affaire à suivre... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1
Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

Charleroi passera les fêtes au chaud, mais gâche celles du RSC Anderlecht

22:56
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

Le match entre Anderlecht et Charleroi interrompu : un... ancien de Neerpede touché par un jet de gobelet

21:21
1
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

Besnik Hasi a envoyé un message clair à sa direction : "On a vu nos limites ce soir"

00:30
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
1
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

07:40
Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

Plus aucune chance pour les Diables Rouges ? "La fédération compte sur lui"

07:00
"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

"Ils m'ont raconté n'importe quoi" : la première grosse colère de la CAN a un accent belge

06:30
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

Le Maroc accroché à la surprise générale : quel tour de force de Tom Sainfiet !

23:10
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

Cela ne pouvait plus durer : la décision forte de...l'Atletico Madrid concernant Thibaut Courtois

22:40
L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

L'opération était inévitable : un Diablotin absent pour un bon bout de temps

21:40
Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

Un message pour Simon Mignolet ? Bruges cible un gardien aux 85 sélections internationales

21:00
1
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

26/12
Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

Saboté par Nkada et l'Anderlechtois Goto, le Standard termine l'année par une défaite contre Saint-Trond

20:25
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

20:40
7
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

26/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved