Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Et dire que le mois de novembre du RSCA était tout bonnement parfait. Un mois plus tard, les Mauves partent en vacances la tête pleine de questions.

On aurait pu les croire enfin lancés. Le RSCA avait connu un mois de novembre parfait, avec des victoires face à Bruges et l'Union sans oublier Malines et la RAAL ; et même un mois de décembre qui commençait bien, avec la qualification du côté de Genk.

Puis, la rechute : la claque reçue du côté de Westerlo avait déjà été un avertissement clair. N'importe qui peut perdre un match, même en étant en forme et en confiance... mais pas de cette façon. Prendre un 4-0 flatteur (!) au Kuipje était le signe de problèmes plus profonds.

Plusieurs arbres ont caché une forêt à Anderlecht

L'expression consacrée parle d'un arbre qui cache la forêt ; en l'occurrence, c'est une succession d'arbres qui y sont parvenus au Lotto Park. Prises en tant que telles, les victoires contre Bruges et l'Union auraient pu, et peut-être dû être relativisées : tous deux étaient sur les rotules après un match européen, et on a pu voir par la suite que Bruges traversait une petite crise qui a coûté son poste à Nicky Hayen.

Mais ces succès sont arrivés à peu près au même moment, entourés d'une victoire pour le coup convaincante contre Malines et un peu miraculeuse à la RAAL. Dès lors, la conclusion coulait de source : Anderlecht était lancé, et enfin candidat au titre ! Il restait pourtant une forêt de problèmes à régler.

Cette équipe manque encore de caractère

Le mois de novembre du Sporting était signé Hasi. Le Kosovar amène son caractère à ses joueurs, c'est indéniable. Mais sa méthode ne peut être qu'un complément, qui n'amène plus grand chose quand sportivement, son équipe tousse.



Et surtout, Hasi ne peut pas faire des loups avec des agneaux. Ndiaye, Hey, Maamar, Angulo et même Sardella ne sont pas des guerriers dans l'âme. Bertaccini en est un, mais semble presque perdre son football tant il se donne sur ce plan. De Cat et Cvetkovic ont du caractère, mais sont encore des "gamins".

Le jeu de Hasi ne colle pas à son noyau

On peut aussi se demander si certains joueurs n'ont pas été tout bonnement surévalués. Nilson Angulo traverse-t-il une mauvaise passe ou est-il redescendu du nuage de son début de saison ? Moussa Ndiaye et Lucas Hey ont-ils le niveau pour Anderlecht ? Seul Nathan De Cat mérite d'échapper à cette question cruelle - sa classe est évidente, mais elle ne peut pas se développer en autarcie. Et probablement pas pleinement dans un système à la Hasi. Mais cela, qui le peut ?

Seul Nathan Saliba continue sa progression semaine après semaine - un n°6/8 qui colle clairement au jeu prôné par le coach. Les créatifs sur le banc, tels que Verschaeren, Stroeykens et Degreef (trois kets de Neerpede), mangent clairement leur pain noir. Hazard use tout son carburant en courses et n'a parfois pas le jus pour faire la différence.

On sait déjà quel genre de profil Anderlecht amènera en pointe cet hiver, probablement : un grand gaillard capable de garder un ballon et d'amener de la présence. Un Vazquez sachant jouer au football, en quelque sorte. Mais est-ce que cela suffira à faire progresser le reste de l'équipe ? Affaire à suivre...