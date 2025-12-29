🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park
Photo: © photonews

Charleroi a conclu 2025 sur une bonne note en allant s'imposer à Anderlecht. Le groupe a fêté ça comme il se doit dans le vestiaire.

Contre l'Union Saint-Gilloise et Genk, les deux premières rencontres sans Rik De Mil sur le banc, Charleroi avait pris le dessus sur son adversaire au fil du match, sans parvenir à passer devant. Les Zèbres ont cette fois été récompensés de leurs efforts à Anderlecht.

Après des semaines mouvementées par les tractations autour de leur coach, le soulagement était à la hauteur. Si bien qu'après la victoire, le vestiaire visiteur du Lotto Park a vibré au son des basses.

Les joueurs relâchent la pression

Traditionnel chant de victoire, Freed from desire a raisonné à plein régime dans le baffle porté à bout de bras par Antoine Colassin, qui connaîssait déjà bien les lieux grâce à ses huit ans en Mauve.

On a aussi vu Marouane Fellaini retrouver la flamme d'un vestiaire euphorique après une victoire, chose qui devait certainement lui manquer depuis l'arrêt de sa carrière. Le Diable Rouge est resté assez calme mais a tout de même accepté de faire un selfie avec Etienne Camara, qui venait de marquer le premier but de sa carrière.

Lire aussi… La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

Il n'y a pas de secret : le meilleur teambuilding, le meilleur moyen de souder un groupe, cela reste la victoire. De quoi passer une trêve plus apaisée et fédérer à nouveau autour de l'équipe.

Anderlecht
Charleroi

