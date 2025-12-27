A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

Charleroi est aux anges après sa victoire à Anderlecht. Etienne Camara s'est présenté avec un large sourire en interview.

Après deux partages qui avaient un goût de trop peu, Charleroi l'a fait. Les Zèbres ont été gagner à Anderlecht, confirmant ainsi leur renouveau sous les ordres d'Hans Cornelis. Etienne Camara a montré la voie à suivre en ouvrant le score après 12 minutes.

Sa célébration n'a pas plu aux supporters anderlechtois. Antoine Bernier, pourtant un ancien de Neerpede, a payé pour lui en recevant un gobelet lancé des tribunes. La rencontre a ainsi été interrompue pour quelques minutes.

Rien de prémédité

Camara se défend d'avoir provoqué le Lotto Park : "Notre kop était à l'opposé. Je ne pouvais pas faire une course de 90 mètres", explique-t-il en interview d'après-match. Il faut dire que la joie était intense : le Français n'avait encore jamais marqué dans sa carrière professionnelle.

"Il y a beaucoup de fierté. J'ai vu qu'il y avait de l'espace dans le dos de la défense et je connais la qualité de passe de Patrick (Pflücke). Après, j'ai été au feeling". Un feeling qui a lancé Charleroi, avant que Parfait Guiagon ne fasse le break trois minutes plus tard.

Débarqué d'Udinese il y a deux ans, Etienne Camara a gagné en importance depuis le départ d'Adem Zorgane. En simplifiant son jeu, l'ancien international U20 français deviendra à son tour une pièce maîtresse des Zèbres.