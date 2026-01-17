"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

Sami Lahssaini a inscrit le 2-2 qui a lancé la RAAL vers une victoire méritée au Jan Breydel. Le milieu de terrain n'est pas un habitué des buts lointain.

C'est ce qu'on appelle des changements gagnants : montés à la pause, Sami Lahssaini et Pape Fall ont tous deux marqué, et permis à la RAAL d'aller l'emporter chez un Bruges réduit à 10. Le Belgo-Marocain inscrivait là son premier but de la saison, lui qui ne prend pas souvent sa chance.

"À l'entraînement, on se moque souvent de moi parce que je ne tire pas assez souvent au but", souriait Lahssaini au micro de DAZN après la rencontre. "Mais dans cette position, je ne pouvais rien faire d'autre que prendre ma chance".

🤯 | Menée 2️⃣-0️⃣, la RAAL La Louvière renverse complètement la rencontre et s’impose 2️⃣-3️⃣ ! 🔥🐺 #CLURAL pic.twitter.com/VcXHM0S2ZJ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 16, 2026

La RAAL a pris 6/6 contre Bruges

Sur un second ballon revenu à l'entrée du rectangle, Sami Lahssaini envoyait donc une frappe à ras-de-terre qui ne laissait aucune chance à Nordin Jackers et rentrait via le poteau pour faire 2-2.

"On savait que c'était possible de revenir dans le match avec un joueur de moins du côté de Bruges. On a attendu cette victoire depuis longtemps, et c'est encore plus beau de venir la chercher ici", reconnaissait Lahssaini.



Lire aussi… Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !›

Des Blauw & Zwart qui réussissent particulièrement bien à La Louvière, puisque les promus seront parmi les rares cette saison à pouvoir se vanter d'avoir pris... 6 points sur 6 face au Club de Bruges.