La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule

La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La RAAL vit un week-end euphorique après sa victoire au Club de Bruges. Frédéric Taquin est particulièrement fier de ses hommes.

Après son élimination en Coupe à Charleroi, le Club de Bruges a mordu la poussière contre un autre club hennuyer en l'espace de 72 heures. Si la carte rouge de Joel Ordóñez a évidemment changé la physionomie de la rencontre, les Loups n'ont pas volé leur victoire.

"Sur cette action, mon attaquant va au but. Donc ça aurait pu être 2-1 à ce moment-là. La carte conditionne pas mal, mais Bruges, même à dix, doit tout de même pouvoir être costaud. Je ne sais pas si Bruges a joué n’importe comment, mais on leur a fait mal", estime Frédéric Taquin au micro de la RTBF.

"On les a acculés et on a été agressif au niveau du pressing. À 2-2, on aurait pu se contenter du point. Mais on a voulu attaquer et chercher la victoire. Et c’est mérité. On est allé chercher la victoire au caractère et au courage. Et malgré un bloc bas de Bruges, on a su trouver la faille. Je suis fier de ça", poursuit l'entraîneur louviérois.

Les Loups de plus en plus ambitieux dans le jeu

Après avoir d'abord misé sur sa solidité, la RAAL a fait reculer Bruges jusque dans son rectangle en deuxième mi-temps : "On n’était pas dans le principe de faire le jeu dans le dernier tiers. On devait créer d’abord un groupe homogène, être fort défensivement et travailler la transition car ce sont nos qualités. Et puis, il y a des joueurs qui sont arrivés, qui sont venus se greffer. Ça permet d’amener l’équipe dans la bonne partie de terrain et devenir créatif".

Lire aussi… "Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge
Un scénario à l'image de l'évolution du jeu de l'équipe cette saison : "Pas mal de mes joueurs jouaient en Nationale 1 en 2024 dans notre équipe. Ils savaient qu’ils pouvaient le faire, on le faisait à l’époque. En D1B, on a un peu adapté mais en continuant à faire ce genre de choses. Et en D1A, les quinze premiers matches, cela aurait été impossible de faire ça. On n’avait pas les armes pour. Maintenant, on connaît la division, on a grandi et pris de l’expérience. On peut commencer à refaire les choses qu’on faisait avant".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière
Frédéric Taquin

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Prunier - Kante - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Prunier - Kante - Sikan

17:00
"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

11:30
1
Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

17:00
"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

08:00
1
Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

16:30
Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

16:01
C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

11:00
🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

15:31
Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

14:30
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40
Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

13:00
1
Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

13:20
Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

22:45
🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

09:00
2
🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

14:00
Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

12:20
Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

12:40
Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

12:00
Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

10:30
Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

09:30
1
C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

10:00
Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

08:30
🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

07:40
"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

07:20
Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

23:00
Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

23:00
Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

22:31
Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

22:03
"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

21:00
3
Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

21:40
Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

21:30
3
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

16/01
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 20:45 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved