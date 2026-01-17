"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges s'est incliné à la maison face à La Louvière (2-3). Même si son équipe a joué plus d'une mi-temps à 10, Ivan Leko ne se cachait pas derrière cette excuse.

L'infériorité numérique peut-elle justifier qu'une équipe sur papier nettement supérieure comme le Club de Bruges prenne trois buts en une mi-temps face à la RAAL ? La question prête à débat, mais Ivan Leko ne voulait même pas se la poser après la défaite de son équipe.

"C'était notre pire mi-temps depuis que je suis au club", lâche le Croate dans des propos relayés par Sporza après la rencontre. On ignore s'il compte son premier passage à la tête des Gazelles dans ce constat. "Il y a eu deux matchs : un avant le carton rouge et un après", pointait Leko.

Indigne du maillot de Bruges 

"Mais se cacher derrière ça serait une excuse bon marché. C'était 2-0 et nous jouions à domicile. Nous avons assez de qualité pour gérer ce match, même avec un homme de moins. Mais nous prenons trois buts", regrette-t-il ensuite. 

"Sur base de la seconde période, c'est une victoire méritée pour La Louvière. Je ne m'y attendais pas, surtout après mardi", continue Ivan Leko, abasourdi. "Ce sera difficile de trouver le surplus d'énergie demain pour changer les choses". 

Lire aussi… "On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"
Il le faudra bien, car un déplacement crucial et très difficile au Kairat Almaty attend le Club de Bruges. "Ce que nous avons proposé ce vendredi n'était pas digne de ce maillot. Il faut changer des choses et se retrouver en tant qu'équipe, car ce furent les 45 minutes les plus douloureuses depuis que je suis ici". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
RAAL La Louvière

Plus de news

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40
"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

"On se moque de moi à l'entraînement parce que je ne frappe pas assez"

08:00
1
Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

13:20
Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

13:00
C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Sadick Aliu - Romero - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Sadick Aliu - Romero - Sikan

12:20
Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

22:45
🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

🎥 Ca fera jaser : les cas Ordoñez et Kana ont été décidés... par le même arbitre vidéo

09:00
2
Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

12:20
Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

12:40
Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

12:00
Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

10:30
C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

C'est officiel : Andreas Skov Olsen sera l'équipier d'un Diable Rouge

10:00
Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

Romelu Lukaku balance une bombe sur son avenir et fait une promesse folle aux supporters d'Anderlecht

09:30
Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

Zeno Van den Bosch sur le départ : le coach de l'Antwerp s'exprime

08:30
🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

🎥 Le Ballon d'Or est toujours là : Ousmane Dembélé inscrit une merveille face au LOSC de Ngoy et Meunier

07:40
"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

"Je l'ai trouvé catastrophique" : un Anderlechtois sévèrement taclé par un ancien Diable Rouge

07:20
Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

Sébastien Pocognoli s'en relèvera-t-il ? "Je vais être jugé sur ma faculté à gérer cette période difficile"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

23:00
Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

23:00
Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

22:31
Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

22:03
"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

21:00
2
Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

21:40
Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

21:30
3
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

16/01
2
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

20:20
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

16/01
En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

19:00
L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

20:00
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

19:42
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

16/01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 20:45 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved