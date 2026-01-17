"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

Le Club de Bruges s'est incliné à la maison face à La Louvière (2-3). Même si son équipe a joué plus d'une mi-temps à 10, Ivan Leko ne se cachait pas derrière cette excuse.

L'infériorité numérique peut-elle justifier qu'une équipe sur papier nettement supérieure comme le Club de Bruges prenne trois buts en une mi-temps face à la RAAL ? La question prête à débat, mais Ivan Leko ne voulait même pas se la poser après la défaite de son équipe.

"C'était notre pire mi-temps depuis que je suis au club", lâche le Croate dans des propos relayés par Sporza après la rencontre. On ignore s'il compte son premier passage à la tête des Gazelles dans ce constat. "Il y a eu deux matchs : un avant le carton rouge et un après", pointait Leko.

Indigne du maillot de Bruges

"Mais se cacher derrière ça serait une excuse bon marché. C'était 2-0 et nous jouions à domicile. Nous avons assez de qualité pour gérer ce match, même avec un homme de moins. Mais nous prenons trois buts", regrette-t-il ensuite.

"Sur base de la seconde période, c'est une victoire méritée pour La Louvière. Je ne m'y attendais pas, surtout après mardi", continue Ivan Leko, abasourdi. "Ce sera difficile de trouver le surplus d'énergie demain pour changer les choses".

Il le faudra bien, car un déplacement crucial et très difficile au Kairat Almaty attend le Club de Bruges. "Ce que nous avons proposé ce vendredi n'était pas digne de ce maillot. Il faut changer des choses et se retrouver en tant qu'équipe, car ce furent les 45 minutes les plus douloureuses depuis que je suis ici".