Suis RAAL La Louvière - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 24/01/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"
Photo: © photonews

La RAAL accueille Saint-Trond cette après-midi. Frédéric Taquin veut voir ses joueurs confirmer leurs très bons premiers matchs de 2026 à l'Antwerp et au Club de Bruges.

Au match aller, Saint-Trond tenait le point du partage jusqu'à la 90e, avant de craquer dans le temps additionnel. Cela remonte déjà à la quatrième journée. La suite de championnat des Trudonnaires a confirmé aux Loups qu'ils n'avaient pas à rougir de leur prestation. Le STVV est aujourd'hui deuxième au classement et a remporté huit de ses neuf derniers matchs, tout en jouant un football séduisant.

"J'adore ce qu'ils font. C'est une équipe tonique, avec beaucoup d'énergie. Ils ont dans l'idée d'attaquer tout le temps. Techniquement, ils sont vraiment top. C'est très intelligemment fait", explique Frédéric Taquin en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Une belle opposition de styles

"Ils méritent leur place et ils peuvent réaliser quelque chose de bien en playoffs 1. En tout cas, j'aime ce que je vois quand je les regarde. Mais nous aussi, on peut être costauds à la maison. Comme eux, on est aussi plus forts qu'à l'aller", poursuit-il.

Les Loups enchaînent deux matchs dans leur tanière face à deux membres du top 6. Après Saint-Trond, ce sera autour de La Gantoise de se rendre dans la Région du Centre : "Ce sont deux styles différents. Saint-Trond, c'est plus champagne, ils attaquent les espaces, ils sont plus dribbleurs, attaquent plus la profondeur. Ils sont forts sur les transitions.



"Sous De Mil, Gand évolue plus avec un football de position. Ce sont deux organisations différentes mais ce sont deux belles équipes. Je signe des deux mains pour un 4/6 face à ces deux adversaires ! Tant que ce ne sont pas des défaites", conclut Frédéric Taquin.

Prono RAAL La Louvière - STVV

RAAL La Louvière gagne
Partage
STVV gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage STVV STVV gagne
10.39% 21.86% 67.74%
Les plus populaires
1-2
(85x)		 1-1
(44x)		 0-2
(37x)

Comparatif RAAL La Louvière - STVV

Classement

13
2

Points

23
42

Gagner

5
13

Perdre

8
5

Buts inscrits

18
31

Buts reçus

23
23

Cartes jaunes

38
40

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

3
1
9
17/08 16:00 STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/04 19:30 STVV STVV 7-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
01/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 STVV STVV
29/10 20:00 STVV STVV 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
28/10 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 STVV STVV
25/04 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-3 STVV STVV
23/04 20:00 STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
15/11 19:30 STVV STVV 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
10/11 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 STVV STVV
02/05 15:00 STVV STVV 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/12 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 STVV STVV
02/02 20:00 STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/08 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
23/01

Saint-Trond continue d'avoir un mercato hivernal actif. Suite à la signature d'Oumar Diouf et Shion Shinkawa, les Canaris laissent partir Andrés Ferrari sous la forme d'un ...

23/01

En bonne forme du côté de la RAAL La Louvière, Sami Lahssaini est dans le viseur d'un club de Saudi Pro League, Al Okhdood.

06:40

Saint-Trond a perdu Rein Van Helden et Andres Ferrari ce vendredi. Les Canaris attirent les regards, mais Wouter Vrancken a tenu à rassurer ses supporters.

11:40

La RAAL accueille Saint-Trond cette après-midi. Frédéric Taquin veut voir ses joueurs confirmer leurs très bons premiers matchs de 2026 à l'Antwerp et au Club de Bruges.

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
