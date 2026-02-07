Suis Charleroi - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
-
Date: 07/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges
Photo: © photonews

Charleroi accueillera le Cercle de Bruges en début de soirée. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée entre leurs deux matchs de Coupe face à l'Union.

C'est un choix de luxe qui commence à s'offrir à Hans Cornelis : fera-t-il souffler quelques-unes de ses forces vives pour garder un peu de fraîcheur dans l'équipe en vue du match de Coupe de Belgique à l'Union ? Ou alignera-t-il son équipe type pour ne pas compromettre les chances de ses Zèbres de finir dans le top 6 ?

Le Sporting veut jouer sur les deux tableaux. Mais quelques changements ne sont pas à exclure : "On recherche un peu de fraîcheur. En ce sens, il y aura peut-être un peu de turnover. Mardo (Nzita) est un peu malade. Il sera là demain mais peut-être que Jules Gaudin commencera. Je ne vais pas faire de cadeaux mais c'est important que tout le monde se sente concerné, même si je ne vais pas réaliser sept changements", a expliqué Cornelis, cité par La Dernière Heure.

Bernier suspendu

Les Carolos devront aussi composer sans Antoine Bernier, suspendu après avoir écopé de son cinquième carton jaune contre Saint-Trond : "Antoine apporte beaucoup par ses courses dans le dos de la défense adverse et son intensité".

Pour pallier son absence, plusieurs options s'offrent à Cornelis, comme titulariser Lewin Blum derrière pour permettre à Kevin Van den Kerkhof un cran plus haut, une configuration qu'il connaît déjà bien. Mais Patrick Pflücke pourrait aussi être déplacé à droite, permettant à Jakob Romsaas ou Antoine Colassin de recevoir leur chance au coeur du jeu.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Gaudin - Camara, Titraoui - Pflücke, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Cercle : Delanghe - Magnée, Ravych, Kondo, Nazinho - Van der Bruggen, Diaby, Gerkens - Diop, Ngoura, Adewumi

Prono Charleroi - Cercle de Bruges

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
91.58% 5.26% 3.16%
Les plus populaires
2-0
(92x)		 2-1
(82x)		 3-1
(44x)

Comparatif Charleroi - Cercle de Bruges

Classement

5
15

Points

33
21

Gagner

9
4

Perdre

8
10

Buts inscrits

29
28

Buts reçus

26
35

Cartes jaunes

48
44

Cartes rouges

2
3

face-à-face remportés

20
9
20
14/09 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
25/01 18:15 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/11 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/08 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
15/01 21:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
21/10 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Charleroi Charleroi
19/03 18:30 Charleroi Charleroi 5-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/11 16:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Charleroi Charleroi
15/12 18:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-4 Charleroi Charleroi
31/10 18:30 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
14/12 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/10 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Charleroi Charleroi
01/12 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
17/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
13/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
19/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
12/04 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 Charleroi Charleroi
24/01 01:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 Charleroi Charleroi
20/09 02:00 Charleroi Charleroi 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/02 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
23/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/08 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
24/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 19:30 Charleroi Charleroi 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
12/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
11/09 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
08/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Charleroi Charleroi
21/01 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
14/09 18:00 Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
10/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/12 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-1 Charleroi Charleroi
03/02 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Charleroi Charleroi
19/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
18/08 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
05/05 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/05 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 Charleroi Charleroi
10/12 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
09/12 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/05 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Charleroi Charleroi
29/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/11 20:00 Charleroi Charleroi 5-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/11 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-2 Charleroi Charleroi
24/08 15:00 Charleroi Charleroi 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

07:20

Surprise alors que le mercato se termine : Isaac Mbenza n'a finalement pas quitté le Sporting Charleroi. Alors qu'un accord semblait trouvé avec Panetolikos, le club grec a...

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20

Charleroi accueillera le Cercle de Bruges en début de soirée. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée entre leurs deux matchs de Coupe face à l'Union.

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved