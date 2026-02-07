Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Charleroi accueillera le Cercle de Bruges en début de soirée. Les Zèbres veulent continuer sur leur lancée entre leurs deux matchs de Coupe face à l'Union.

C'est un choix de luxe qui commence à s'offrir à Hans Cornelis : fera-t-il souffler quelques-unes de ses forces vives pour garder un peu de fraîcheur dans l'équipe en vue du match de Coupe de Belgique à l'Union ? Ou alignera-t-il son équipe type pour ne pas compromettre les chances de ses Zèbres de finir dans le top 6 ?

Le Sporting veut jouer sur les deux tableaux. Mais quelques changements ne sont pas à exclure : "On recherche un peu de fraîcheur. En ce sens, il y aura peut-être un peu de turnover. Mardo (Nzita) est un peu malade. Il sera là demain mais peut-être que Jules Gaudin commencera. Je ne vais pas faire de cadeaux mais c'est important que tout le monde se sente concerné, même si je ne vais pas réaliser sept changements", a expliqué Cornelis, cité par La Dernière Heure.

Bernier suspendu

Les Carolos devront aussi composer sans Antoine Bernier, suspendu après avoir écopé de son cinquième carton jaune contre Saint-Trond : "Antoine apporte beaucoup par ses courses dans le dos de la défense adverse et son intensité".

Pour pallier son absence, plusieurs options s'offrent à Cornelis, comme titulariser Lewin Blum derrière pour permettre à Kevin Van den Kerkhof un cran plus haut, une configuration qu'il connaît déjà bien. Mais Patrick Pflücke pourrait aussi être déplacé à droite, permettant à Jakob Romsaas ou Antoine Colassin de recevoir leur chance au coeur du jeu.

Les compositions probables :





Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Gaudin - Camara, Titraoui - Pflücke, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Cercle : Delanghe - Magnée, Ravych, Kondo, Nazinho - Van der Bruggen, Diaby, Gerkens - Diop, Ngoura, Adewumi