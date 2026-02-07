Il devait quitter Charleroi, mais va finalement rester au Mambourg, où il n'a pas de temps de jeu

Surprise alors que le mercato se termine : Isaac Mbenza n'a finalement pas quitté le Sporting Charleroi. Alors qu'un accord semblait trouvé avec Panetolikos, le club grec a finalement changé d'avis.

Isaac Mbenza (29 ans) va devoir prendre son mal en patience. L'ailier du Sporting Charleroi, qui ne fait plus partie des plans du club, ne va en effet finalement pas signer à Panetolikos, en D1 grecque, comme on le pensait il y a quelques jours.

Alors qu'un accord semblait trouvé entre les deux clubs, Isaac Mbenza aurait finalement fait volte-face, nous apprend La Dernière Heure. Le joueur avait pourtant pris l'avion pour la Grèce afin d'y rencontrer les dirigeants du 12e du championnat grec.

Isaac Mbenza a finalement refusé Panetolikos

Un problème de dernière minute concernant le contrat proposé par Panetolikos, qui ne correspondait apparemment pas aux promesses faites, a poussé Mbenza a finalement revenir en Belgique sans signer. L'objectif n'est cependant pas de rester au Mambourg, où il n'a plus de temps de jeu depuis septembre dernier.

Isaac Mbenza arrive en fin de contrat en juin prochain et sera donc libre à ce moment, mais des options existent encore cet hiver. Il peut ainsi toujours s'engager en Pologne, aux Emirats Arabes Unis ou encore en Chine.



Mbenza a disputé 114 matchs pour le Sporting Charleroi depuis sa signature en 2022, inscrivant 8 buts et délivrant 12 passes décisives.