Soirée grandiose pour Charleroi!

Le Sporting de Charleroi déroule et fait un très grand pas vers les playoffs 1! Les Zèbres n'ont fait qu'une bouchée d'un Cercle de Bruges, coulé par deux buts dans les dix premières minutes et l'exclusion d'Edgaras Utkus à la 20e minute de jeu.

C'était un duel décisif dans la course aux playoffs 2 qui attendait le Cercle de Bruges et le Sporting de Charleroi, samedi soir, au Mambourg. Une rencontre importante qu'Edward Still a décidé d'aborder avec deux attaquants: comme contre l'Union et au Beerschot, Youssouph Badji et Vakoun Bayo ont débuté la rencontre côte à côte.

Le départ canon de Charleroi

Et les Zèbres vont démarrer ce match à 100 à l'heure. C'est pourtant le Cercle qui se crée la première opportunité, mais Koffi intervient parfaitement dans les pieds de Van der Bruggen et Charleroi va trouver l'ouverture dans la foulée. Grâce à Joris Kayembe, dont la frappe est déviée par Daland et surprend Warleson.

Probablement boosté par son deuxième but de la saison, Kayembe joue également un rôle décisif deux minutes plus tard. Il arrache le ballon dans l'entrejeu et trouve Bayo dans la profondeur. L'attaquant ivoirien se charge du reste: sa frappe à distance est superbe et trouve la lucarne du but brugeois. Le Sporting double la mise après neuf minutes de jeu à peine.

Utkus voit rouge, Charleroi déroule

Un début de match cauchemardesque qui se prolonge pour le Cercle de Bruges. Edgaras Utkus est exclu pour un coup de coude sur Marco Ilaimaharitra. Deux buts d'avance et la supériorité numérique, Charleroi est dans un fauteuil et on ne joue que depuis 20 minutes.

Les Zèbres auraient d'ailleurs rapidement pu creuser l'écart. Mais la reprise de la tête de Youssouph Badji et le plat du pied de Daan Heymans, sur deux centres de Kayembe, n'inquiètent pas Warleson. Le but du KO tombe finalement à dix minutes de la pause, grâce à Vakoun Bayo, à la conclusion d'une belle action collective.

Les Zèbres ne sont pourtant pas encore rassasiés. Déjà double buteur, Vakoun Bayo se transforme en passeur, il isole Daan Heymans dans le rectangle. L'ancien Waaslandien ne loupe pas sa chance face à Warleson. Charleroi rentre au vestiaire avec quatre buts d'avance!

En début de seconde période, le Cercle a l'occasion de sauver l'honneur, mais le coup franc de Dino Hotic est repoussé par Hervé Koffi. Et dans la foulée, Charleroi en rajoute une couche. Tout juste monté au jeu, Anass Zaroury participe, lui aussi, à la fête. Bien servi par Adem Zorgane, le Diablotin place hors de portée du dernier rempart brugeois et inscrit le cinquième but de la soirée.

Charleroi se créera encore l'une ou l'autre opportunité dans la dernière demi-heure, notamment via Jackson Tchatchoua, Ali Gholizadeh et Youssouph Badji, mais le score n'évoluera plus.

Une large victoire (5-0) qui permet au Sporting (49 points) de quasiment assurer sa qualification pour les playoffs 2. Une qualification qui pourrait d'ailleurs être validée dès dimanche soir, si STVV ne domine pas le Beerschot. De son côté, le Cercle (9e, 43 points) peut encore espérer, mais devra croiser les doigts pour que Genk (45 points) ne s'impose à Bruges dimanche après-midi.