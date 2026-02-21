Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Un déplacement qui ressemble à une dernière chance pour le Standard, qui se déplace au Racing Genk ce dimanche. Une situation qui ne rajoute pas de pression sur les épaules des Rouches, selon Vincent Euvrard, qui souligne la pression inhérente au fait de porter les couleurs du Matricule 16.

Dans le top 6 pour terminer l'année civile, le Standard se trouve désormais à la neuvième place et jouera déjà ce qui ressemble fortement à sa dernière carte, ce dimanche, sur la pelouse du Racing Genk.

De quoi mettre davantage de pression sur les épaules des hommes de Vincent Euvrard ? Non, selon le T1 lui-même, qui s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement dans le Limbourg.

"Quand on ne gagne pas assez, les concurrents reviennent. C'est ce qui s'est passé après la trêve, où on est passés à côté de notre match à Bruges, mais où on a montré de la solidité contre Anderlecht et l'Union."

La dernière chance du Standard ?

"Cette situation n'ajoute pas plus de pression, on en a déjà cette saison après de très grosses déceptions. C'est une pression quotidienne d'être au Standard, avec laquelle il faut être capable de vivre. La plus grosse pression doit venir de l'intérieur, pour remettre le Standard là où il doit être et avoir une équipe digne de ce club et de ce blason."

"C'est clair que si on perd ce match, on se battra pour autre chose que le top 6 lors des quatre dernières journées de la phase classique. Mais ne regardons que ce week-end pour commencer et faisons le maximum pour décrocher une victoire. Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression, sinon on n'aurait jamais pu faire un tel match contre Anderlecht", a conclu l'entraîneur des Rouches.