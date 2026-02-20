Interview Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

Avant le déplacement au Racing Genk ce dimanche, Vincent Euvrard espère que son Standard pourra réaliser une performance digne de ce nom à l'extérieur, comme il a parfois su le faire à domicile, afin de rester dans la course au top 6.

Vincent Euvrard le sait : le Standard n'a plus le droit à l'erreur et doit réaliser sa première série de victoires de la saison pour encore croire au top 6. La première étape de ces cinq derniers matchs sera un déplacement au Racing Genk, ce dimanche (13h30), pour lequel il sera, comme prévu, privé de plusieurs titulaires.

"Comme communiqué en début de semaine, Teuma et Dierckx seront absents quelques semaines. Epolo, Nielsen et Assengue sont toujours blessés. Casper a recommencé partiellement avec l'équipe, mais sans contact", a confirmé le T1 des Rouches en conférence de presse, ce vendredi, avant de communiquer, par contre, de bonnes nouvelles concernant Josué Homawoo, victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier.

"Il a réalisé toute la séance avec le groupe. On a suivi le protocole de commotion et il se sent bien. Sauf s'il a une réaction après la séance d'aujourd'hui, il sera dans le groupe dimanche", a rassuré Vincent Euvrard. Ibrahim Karamoko, de son côté, sera titulaire et devra prêter main-forte à la ligne défensive liégeoise fragilisée.

Un match qui décidera de la fin de saison du Standard

Après ce point sur l'infirmerie, Vincent Euvrard a évoqué les qualités du Racing Genk et l'obligation de s'imposer pour rester dans la course aux Champions Play-Offs. "Si on perd ce dimanche, ce sera terminé pour nous, même si on terminerait très près du but avec un 12/15 sur les cinq derniers matchs. C'est clairement le moment de gagner à Genk pour créer un bon momentum et construire vers l'avant", a lancé le T1 des Rouches.

Malgré plusieurs blessures, le Standard pourrait bénéficier d'un petit avantage physique ce dimanche, Genk ayant joué ce jeudi sur la pelouse du Dinamo Zagreb. "C'est, certes, un avantage, mais Genk a aussi emmagasiné beaucoup de confiance avec six victoires lors des sept derniers matchs. Ils ont retrouvé leur statut d'équipe du top 3", a souligné Vincent Euvrard, avant de recentrer l'attention sur la performance de ses propres joueurs.

Je veux un déplacement où on fait un grand match"

"Le plus important est notre performance. Ce match va décider dans quel combat on sera, celui du top 6 ou du top 12. Mais notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes : aller chercher cette constance, cette consistance, et aller chercher à l'extérieur ce que l'on a su faire chez nous, à savoir être compétitifs contre les meilleures équipes du pays.

Après le déplacement à Bruges où il n'y a même pas eu match, je veux un déplacement où on fait un grand match. Notre combat pour les cinq derniers matchs est d'aller chercher plus de performances de ce type."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

15:30
Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

15:00
Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

12:00
Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

14:40
Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

13:30
L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

14:00
Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

13:00
Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

12:40
📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

11:00
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

20:00
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved