Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"

Avant le déplacement au Racing Genk ce dimanche, Vincent Euvrard espère que son Standard pourra réaliser une performance digne de ce nom à l'extérieur, comme il a parfois su le faire à domicile, afin de rester dans la course au top 6.

Vincent Euvrard le sait : le Standard n'a plus le droit à l'erreur et doit réaliser sa première série de victoires de la saison pour encore croire au top 6. La première étape de ces cinq derniers matchs sera un déplacement au Racing Genk, ce dimanche (13h30), pour lequel il sera, comme prévu, privé de plusieurs titulaires.

"Comme communiqué en début de semaine, Teuma et Dierckx seront absents quelques semaines. Epolo, Nielsen et Assengue sont toujours blessés. Casper a recommencé partiellement avec l'équipe, mais sans contact", a confirmé le T1 des Rouches en conférence de presse, ce vendredi, avant de communiquer, par contre, de bonnes nouvelles concernant Josué Homawoo, victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier.

"Il a réalisé toute la séance avec le groupe. On a suivi le protocole de commotion et il se sent bien. Sauf s'il a une réaction après la séance d'aujourd'hui, il sera dans le groupe dimanche", a rassuré Vincent Euvrard. Ibrahim Karamoko, de son côté, sera titulaire et devra prêter main-forte à la ligne défensive liégeoise fragilisée.

Un match qui décidera de la fin de saison du Standard

Après ce point sur l'infirmerie, Vincent Euvrard a évoqué les qualités du Racing Genk et l'obligation de s'imposer pour rester dans la course aux Champions Play-Offs. "Si on perd ce dimanche, ce sera terminé pour nous, même si on terminerait très près du but avec un 12/15 sur les cinq derniers matchs. C'est clairement le moment de gagner à Genk pour créer un bon momentum et construire vers l'avant", a lancé le T1 des Rouches.

Malgré plusieurs blessures, le Standard pourrait bénéficier d'un petit avantage physique ce dimanche, Genk ayant joué ce jeudi sur la pelouse du Dinamo Zagreb. "C'est, certes, un avantage, mais Genk a aussi emmagasiné beaucoup de confiance avec six victoires lors des sept derniers matchs. Ils ont retrouvé leur statut d'équipe du top 3", a souligné Vincent Euvrard, avant de recentrer l'attention sur la performance de ses propres joueurs.





Je veux un déplacement où on fait un grand match"

"Le plus important est notre performance. Ce match va décider dans quel combat on sera, celui du top 6 ou du top 12. Mais notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes : aller chercher cette constance, cette consistance, et aller chercher à l'extérieur ce que l'on a su faire chez nous, à savoir être compétitifs contre les meilleures équipes du pays.

Après le déplacement à Bruges où il n'y a même pas eu match, je veux un déplacement où on fait un grand match. Notre combat pour les cinq derniers matchs est d'aller chercher plus de performances de ce type."