Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk
Auteur de l'une de ses meilleures prestations de la saison, le Standard s'est imposé sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (6)

Le portier des Rouches ne pensait probablement pas passer un après-midi aussi calme. Aucune très grande parade à réaliser. Pas toujours le plus rassurant dans ses prises de balle.

Marlon Fossey (6,5)

En difficulté face à Ito et aux coups de main de Heymans, Karetsas et Kayembe. Aidé par Mohr, mais pas toujours assez solide dans ses interventions. Contrôle mal, mais gratte et remise bien le ballon vers Hautekiet sur le 0-1.

David Bates (6,5)

Un premier duel défensif compliqué face à Bibout, qu'il a ensuite bien contenu. Mirisola ne s'en est pas mieux sorti. Doit évidemment faire attention à son dos, mais se montre solide dans les duels.

Ibe Hautekiet (8)

Quelle frappe magistrale pour mettre le Standard aux commandes. Prestation solide, avec beaucoup de duels gagnés et de ballons dégagés.

Henry Lawrence (7)

Sa sobriété et sa simplicité sont toujours aussi efficaces. A muselé Steuckers et a forcé Karetsas à passer de l'autre côté. Une double couverture utile pour Mortensen, aussi. L'Anglais ne devrait plus quitter le onze de base.

Gustav Mortensen (7)

Match très solide face au flanc droit de Genk, que l'on a peu vu. Le Danois de 21 ans s'érige de plus en plus comme une très belle trouvaille de la direction.

Marco Ilaimaharitra (5)

Bon dans son rôle de tampon devant la défense, bien trop souvent imprécis dans la construction.

Ibrahim Karamoko (7)

Précieux pour aider Fossey sur son couloir défensif et Ilaimaharitra dans son rôle de pare-chocs. Beaucoup d'impact dans l'entrejeu face aux plus petits formats de Genk, et une capacité à s'infiltrer pour apporter le danger, voire tenter sa chance.

Rafiki Saïd (7.5)

Bien plus prompt que Sadick pour réceptionner la cloche de Mohr et faire le 0-2. A beaucoup tenté de créer des décalages sur son côté gauche, mais n'est pas toujours assez accompagné dans ses actions.

Tobias Mohr (7)

Quel dévouement pour à la fois aider Fossey, sur son mauvais pied, et peser offensivement. Logiquement souvent émoussé dans la dernière zone, mais plusieurs centres qui auraient pu trouver preneur et une balle en cloche qui fait office de passe décisive pour Rafiki Saïd.

Dennis Ayensa (6)

Un match à son image : de la générosité, du pressing et peu de ballons touchés en zone de conclusion. Le genre de rencontre frustrante pour un attaquant. Mais bon, quand le résultat est au bout…

Non-notés (car montés après la 60e minute) : Adnane Abid, Timothé Nkada, Mohamed El Hankouri

