LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches

C'est un duel crucial pour les deux équipes qui se disputera ce vendredi soir à Sclessin (20h45) : le Standard contre La Louvière, deux équipes aux objectifs bien différents.

Vainqueurs sur la pelouse du Racing Genk dimanche dernier (0-3), les Rouches ont repris confiance et se sont repositionnés dans la course aux Champions Play-Offs. Ils pourraient même intégrer le top 6 en cas de victoire face aux Loups et de partage entre Genk et La Gantoise, dimanche.

Mais voilà, c'est un tout autre match qui attend les troupes de Vincent Euvrard, face à un bloc cette fois bien plus regroupé, qui ne laissera pas beaucoup d'espaces à son adversaire.

Ni le Standard ni la RAAL n'a le droit à l'erreur

Car la RAAL a aussi besoin de points en cette fin de phase classique. Quinzièmes, les joueurs de Frédéric Taquin veulent éviter les play-downs, mais ils comptent quatre points de retard sur Zulte Waregem et n'ont donc plus le droit à l'erreur.

Sur le papier, avantage Standard ce vendredi soir, mais La Louvière fera tout ce qui est possible pour déjouer le plan des Rouches. Une affiche importante entre deux représentants du football wallon au plus haut niveau, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.