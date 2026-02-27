"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

Ce vendredi, le Standard reçoit la RAAL. Un "choc wallon" qui promet des étincelles en tribunes et sur le terrain, entre deux équipes dos au mur.

Le Standard doit faire fructifier sa victoire surprenante au KRC Genk pour réellement se remettre dans la course au top 6 ; la RAAL, de son côté, a besoin de points pour éviter les Playdowns ou au moins les entamer avec suffisamment de points d'avance sur la dernière place.

Frédéric Taquin, le coach des Loups, prévient donc le Standard : "Ce match, pour nous, c'est une finale de Coupe du Monde", déclare-t-il dans des propos relayés par La Dernière Heure. "On a absolument besoin de points pour se donner de l'air vis-à-vis de Dender".

Un match spécial pour la RAAL

L'objectif premier est donc clair : préparer au mieux les Playdowns. "Si prendre des points nous permet d'accrocher le wagon des Europe Playoffs, c'est super, mais on veut surtout creuser l'écart avec Dender afin de ne pas vivre une fin de saison stressante", insiste Taquin.

Ce duel entre le Matricule 16 et la RAAL sera également particulier à de nombreux égards. Salvatore Curaba s'attend à ce que ses supporters, comme souvent, soient chauds. "Pour nos supporters, c'est particulier, c'est un choc wallon, c'est important", reconnaît le coach des Loups. "J'ai aussi plusieurs joueurs passés par le Standard pour qui ce sera spécial".

Frédéric Taquin sait que le bilan louviérois ces dernières semaines est compliqué, mais tient à le nuancer. "Quand tu dis 2/15, ça fait mal, mais ce sont deux points pris contre Anderlecht et La Gantoise. Et tu es battu à la dernière minute par Saint-Trond, l'Union fait 1-2 à la 82e ici... Un match sur deux, on prend des points, c'est positif. Mais il n'y a pas assez de victoires", conclut-il.