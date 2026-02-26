Un retour particulier à Sclessin avec la RAAL : "Le Standard est mon club de coeur"

La RAAL se déplacera au Standard demain soir. Un match forcément particulier pour Sami Lahssaini, qui y a été formé.

Avant de finir son écolage et d'effectuer ses débuts professionnels à Seraing, Sami Lahssaini a été formé pendant onze ans au Standard. Il y a croisé des garçons tels que Nicolas Raskin et Arnaud Bodart. Demain soir, c'est en tant qu'adversaire qu'il reviendra en bords de Meuse.

"Le Standard est mon club de coeur. Ce serait mentir que de vous dire que je n'ai pas coché la date du match dans mon agenda. D'autant plus que je vais jouer dans ma ville, là où j'ai grandi, là où j'ai été formé", explique-t-il à La Dernière Heure.

Jamais deux sans trois à Sclessin

"Ca va être un match un peu plus particulier que tous les autres. Mais je porte le maillot de la RAAL ; j'aurai envie de gagner contre le Standard. On est à la recherche de points, le but est de se maintenir, donc on doit gagner là-bas", poursuit Lahssaini.

Lors du tout premier match de la saison, le Liégeois avait déjà disputé les 90 minutes lors de la défaites 0-2 face aux Rouches de Mircea Rednic. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, tant dans la Région du Centre qu'en Principauté.

Sami Lahssaini reviendra en tout cas sans complexe : il a en effet gagné les deux matchs disputés à Sclessin avec Seraing. Mais attention tout de même à ne pas y aller trop gaiement au duel : un carton de plus, et il sera suspendu contre l'Antwerp.