Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Pour une première titularisation, Majeed Ashimeru a connu un dimanche bien maussade avec la RAAL. Son exclusion a été revue par le parquet.

Contre Malines, la RAAL a connu ce genre de match où rien ne tourne en votre faveur : un temps à ne pas laisser traîner un Loup hors de sa tanière, une exclusion rapide et une impuissance caractérisée pendant la majeure partie du match.

Majeed Ashimeru était bien évidemment abattu après avoir laissé les siens à dix pendant plus de 70 minutes. Outre l'impact que cela a eu sur la physionomie de la rencontre, on connaît désormais sa suspension.

La sanction aurait pu être plus lourde

Le parquet de l'Union Belge s'est en effet saisi du dossier. Comme le rapporte La Dernière Heure, deux matchs de suspension ont été demandé : un effectif et un avec sursis (et une amende de 1 500€). Un verdict qui se justifie par le fait que la faute est qualifée de 'grossière mais non intentionnelle'.

Ashimeru risquait une sanction plus lourde : "Le Parquet tient compte du fait que le joueur cherchait à jouer le ballon ainsi que l'intensité de l'action, ce qui l'amène à formuler une proposition transactionnelle inférieure à celles qu'il formule habituellement pour ce type de fautes".



La RAAL a décidé de ne pas faire appel. Elle se rendra donc au Standard sans ses deux Ghanéens : outre Ashimeru, Jerry Afriyie est également suspendu pour abus de cartes jaunes.