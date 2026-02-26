De retour à Sclessin huit mois après son départ contrarié : des retrouvailles explosives avec le Standard ?

Demain soir, le Standard accueillera la RAAL en ouverture du week-end. Les Rouches retrouveront donc également Noah Makembo.

Noah Makembo, un nom qui laissera toujours des sentiments mitigés au Standard : pendant plusieurs années, le club a fait de gros efforts pour le mettre dans les meilleures conditions. Le jeune milieu offensif était l'un des plus grands talents de l'Académie, les Rouches l'ont blindé en faisant de lui le plus gros contrat du SL 16.

Mais l'automne dernier, la situation a dérapé. Après une discussion tendue avec le T1 de l'époque et l'entraîneur des gardiens, Makembo aurait été insulté. Conscient de la gravité de la situation, le club a alors organisé une réunion avec l'entourage de Makembo dans l'optique d'éviter une plainte pour harcèlement.

La Louvière saute sur l'occasion

Le garçon a alors fini la saison avec les U18 et filé gratuitement à la RAAL l'été dernier. Un énorme manque à gagner vu les espoirs placés en lui par les formateurs liégeois.

Makembo a débuté son aventure chez les Loups avec les U21 et s'est directement fait remarquer, avec trois buts lors de ses quatre premières titularisations. Depuis la mi-décembre, il est régulièrement repris sur le banc avec l'équipe première.

Jouera-t-il ses premières minutes avec la RAAL...en foulant la pelouse de Sclessin pour la première fois en match officiel ? Ce n'est pas complètement exclu avec les suspensions de Jerry Afriyie et Majeed Ashimeru.