Standard - la Louvière, un match qui sent le soufre : "J'imagine qu'on recevra une amende, mais..."

Demain, la RAAL sera attendue de pied ferme au Standard. Salvatore Curaba fait le point sur la situation de ses Loups.

La Louvière reste sur trois matchs face à des équipes du top 6, voici désormais qu'elle affronte un candidat aux Champions' Playoffs, avec ce déplacement au Standard, qui reste sur un 4 sur 6 contre l'Union et Genk. Le président Salvatore Curaba s'est confié à la RTBF sur cette nouvelle affiche de choix.

"Je n’ai pas coché cette date en particulier dans mon calendrier. Mais on en parlait Frédéric Taquin, qui me soulignait qu’on était à Anderlecht il y a quinze jours et à Bruges il y a un mois. Ce qui nous arrive est un conte de fées. Même si c’est difficile et qu’on est tous stressé. On doit se sauver. Mais c’est fabuleux de pouvoir jouer contre ces grandes équipes", explique-t-il.

Besoin de certitudes à tous les étages

L'ambiance sera en tout cas électrique à Sclessin : "J’espère surtout que ça va bien se passer. J’imagine que nos Ultras vont utiliser des fumigènes et qu’on recevra une amende. Pour le spectacle, ça vaudra la peine. Mais je ne veux surtout pas d’autres incidents".

Curaba est également revenu sur l'hiver plus agité que prévu connu par la direction, avec les départs surprises de Nicolas Frutos à Charleroi et de David Verwilghen à Anderlecht: "Quand il y a des départs, c’est toujours embêtant mais il faut en profiter pour revoir l’organisation. On a tellement été dans le succès qu’on a oublié d’organiser. Alors que l’organisation fait partie des piliers du succès".



Des départs finalement salutaires pour empêcher le club de tourner en rond ? "Souvent on néglige l’organisation parce que tout va bien et on s’endort un peu. Ici, on en profite pour revoir tout ça. Je suis confiant pour le futur, on passe une période plus difficile mais c’est pour un mieux plus tard".