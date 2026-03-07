Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk

L'Union Saint-Gilloise accueille Genk ce soir. David Hubert doit composer avec un noyau (très) loin d'être au complet.

La liste des blessés est longue : Mamadou Barry, Ousseynou Niang, Promise David, Raul Florucz et Kévin Rodriguez sont indisponibles. Le dernier cité est sur le retour, mais la rencontre face à Genk arrive encore trop tôt : "L'objectif est qu'il soit dans le groupe le week-end prochain face à Dender", a confirmé David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Au rayon des bonnes nouvelles, Kjell Scherpen et Mateo Biondic sont de retour dans la sélection. Hubert a laissé planer le suspense sur le titulaire entre les perches. Vic Chambaere a en tout cas fait ce qu'on attendait de lui en l'absence de son concurrent néerlandais, empêchant une défaite embêtante à onze contre dix sur le terrain de Westerlo.

La vie sans Promise David

Un match qui a aussi confirmé les questions quant aux options unionistes en l'absence des trois meilleurs buteurs de l'équipe. L'association Fuseini - Giger n'avait pas fait forte impression en Campine, quel lapin David Hubert sortira-t-il de son chapeau ce soir ?

En face, le Racing apparaît plus en confiance après sa victoire 3-0 contre La Gantoise. Mais là aussi, Nicky Hayen est face à une absence de poids : la suspension de son capitaine Bryan Heynen. Sory Bangoura pourrait le remplacer devant la défense.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Fuseini, Biondic





Genk : Lawal - El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe - Sattlberger, Bangoura - Steuckers, Heymans, Adedeji-Sternberg, Sor