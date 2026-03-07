Suis Union SG - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 07/03/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28
Hubert sans ses buteurs, Hayen sans son capitaine : les compos probables d'Union - Genk
L'Union Saint-Gilloise accueille Genk ce soir. David Hubert doit composer avec un noyau (très) loin d'être au complet.

La liste des blessés est longue : Mamadou Barry, Ousseynou Niang, Promise David, Raul Florucz et Kévin Rodriguez sont indisponibles. Le dernier cité est sur le retour, mais la rencontre face à Genk arrive encore trop tôt : "L'objectif est qu'il soit dans le groupe le week-end prochain face à Dender", a confirmé David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Au rayon des bonnes nouvelles, Kjell Scherpen et Mateo Biondic sont de retour dans la sélection. Hubert a laissé planer le suspense sur le titulaire entre les perches. Vic Chambaere a en tout cas fait ce qu'on attendait de lui en l'absence de son concurrent néerlandais, empêchant une défaite embêtante à onze contre dix sur le terrain de Westerlo.

La vie sans Promise David

Un match qui a aussi confirmé les questions quant aux options unionistes en l'absence des trois meilleurs buteurs de l'équipe. L'association Fuseini - Giger n'avait pas fait forte impression en Campine, quel lapin David Hubert sortira-t-il de son chapeau ce soir ?

En face, le Racing apparaît plus en confiance après sa victoire 3-0 contre La Gantoise. Mais là aussi, Nicky Hayen est face à une absence de poids : la suspension de son capitaine Bryan Heynen. Sory Bangoura pourrait le remplacer devant la défense.

Les compositions probables : 

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Fuseini, Biondic

Genk : Lawal - El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe - Sattlberger, Bangoura - Steuckers, Heymans, Adedeji-Sternberg, Sor

Comparatif Union SG - KRC Genk

Classement

1
6

Points

57
38

Gagner

16
10

Perdre

2
9

Buts inscrits

43
39

Buts reçus

15
40

Cartes jaunes

67
38

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

9
3
5
21/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
03/05 20:45 Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/04 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
15/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Union SG Union SG
10/11 18:30 Union SG Union SG 4-0 KRC Genk KRC Genk
26/05 18:30 Union SG Union SG 2-0 KRC Genk KRC Genk
01/04 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Union SG Union SG
03/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
16/09 18:15 Union SG Union SG 0-2 KRC Genk KRC Genk
21/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
14/05 18:30 Union SG Union SG 3-0 KRC Genk KRC Genk
12/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
11/09 18:30 Union SG Union SG 1-2 KRC Genk KRC Genk
23/01 16:00 Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/09 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Union SG Union SG
19/12 20:45 Union SG Union SG P2-2 KRC Genk KRC Genk
26/09 20:00 Union SG Union SG 0-6 KRC Genk KRC Genk
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

06/03 3

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ont tenu à faire passer plusieurs messages à Westerlo. Sur une banderole, ils ont d'abord apporté leur soutien à leur joueur blessé...

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

06/03

Après un mois d'absence, Kjell Scherpen fait son grand retour dans les buts de l'Union Saint-Gilloise. Il devrait être titulaire contre Genk ce samedi.

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30

Pour le déplacement du Racing Genk à l'Union, Nicky Hayen ne pourra pas compter sur son capitaine Bryan Heynen, suspendu. Annoncé incertain, Konstantinos Karetsas sera, en ...

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 16:00 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
