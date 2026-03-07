Ce week-end, le Standard ne peut pas avoir les yeux baladeurs : "On ne regardera la situation que si on gagne"

En déplacement à Zulte Waregem, le Standard joue sa dernière carte dans la course au top 6. Les Rouches ne peuvent pas se permettre de regarder ce qui se passe chez leurs concurrents, et doivent tout faire pour ramener les trois points de leur plus long déplacement de la saison.

"On prend match par match" est une expression très adoptée dans le monde du sport en général, que l'on a souvent envie de catégoriser comme de la langue de bois, signe que l'acteur interrogé ne veut pas trop se mouiller.

Au Standard de Liège, cette doctrine est cependant plus vraie que jamais. Incapables d'enchaîner trois bonnes performances depuis le début de la saison, les Rouches sont cependant encore dans la course au top 6 (miraculeusement avec un bilan d'à peine 1,3 point par match) à trois journées de la fin de la phase classique et déjouent les pronostics à chaque rencontre, dans le bon comme dans le mauvais sens.

Vincent Euvrard l'a déjà dit en conférence de presse : dans le jeu, le Standard ne montre pas les atouts d'une équipe du top 6 et peut s'en remettre aux résultats tout aussi chaotiques de ses concurrents pour conserver l'espoir d'un rêve qui semble pourtant encore si loin.

Le Standard ne peut pas se permettre de regarder ce qui se passe ailleurs

Devancés par Genk et La Gantoise de respectivement trois et deux longueurs, les Rouches pourraient donc espérer des victoires de Malines face aux Buffalos et de l'Union contre les Limbourgeois pour espérer revenir à égalité à deux petites journées seulement de la fin, ce qui pourrait donner un coup de boost aux troupes avant de monter sur la pelouse du stade Arc-en-Ciel.

Devant la presse ce vendredi, Vincent Euvrard a toutefois assuré qu'il ne fonctionnerait pas comme ça et que la concentration serait uniquement mise sur ce déplacement à Waregem. Le Standard ne peut pas se permettre de calculer et donc de réfléchir à plusieurs matchs à la fois, et encore moins de jeter un œil à ce qui se passe chez ses concurrents plutôt que de se focaliser sur sa propre performance.





"Ce n'est que si on gagne que l'on verra notre situation en fonction des autres résultats, mais notre concentration est uniquement mise sur notre propre performance. On a beaucoup trop de travail pour améliorer nos performances et être prêts pour ce match avec un bon plan de jeu. Il n'y a pas le choix, on doit gagner ce match pour encore avoir une chance d'être dans le top 6", a souligné le T1 des Rouches.