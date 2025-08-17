Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Suis FCV Dender EH - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
-
Date: 17/08/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4

Ce dimanche s'ouvrira sur un déplacement d'Anderlecht à Dender. Un match important pour les Mauves, mais aussi très mal placé dans le calendrier.

Temps   13:30 
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Anderlecht)
FCV Dender EH: Joedrick Pupe - Luc Marijnissen - Aurélien Scheidler - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro
Banc: Bryan Goncalves - Moïse Sahi Dion - Krzysztof Koton - David Hrnčár - Kobe Cools - Ragnar Oratmangoen - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui - Bruny Nsimba

Anderlecht (FCV Dender EH - Anderlecht)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar - Adriano Bertaccini
Banc: Moussa N'Diaye - Kasper Dolberg - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Tristan Degreef

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Joueur
3 Pupe Joedrick  
5 Marijnissen Luc  
11 Scheidler Aurélien  
16 Kvet Roman  
17 Mbamba Noah  
18 Rodes Nathan  
22 Fredrick Benjamin  
24 Viltard Malcolm  
34 Verrips Michael  
44 De Fougerolles Luc  
88 Ferraro Fabio  
  Banc
7 Goncalves Bryan  
10 Dion Moïse Sahi  
15 Koton Krzysztof  
20 Hrnčár David  
21 Cools Kobe  
26 Oratmangoen Ragnar  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  
77 Nsimba Bruny  

Anderlecht Anderlecht
  Joueur
3 Hey Lucas  
6 Augustinsson Ludwig  
10 Verschaeren Yari  
11 Hazard Thorgan  
19 Angulo Nilson  
24 Llansana Enric  
26 Coosemans Colin  
55 Kana Marco  
74 De Cat Nathan  
79 Maamar Ali  
91 Bertaccini Adriano  
  Banc
5 N'Diaye Moussa  
12 Dolberg Kasper  
13 Saliba Nathan-Dylan  
16 Kikkenborg Mads  
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César  
29 Stroeykens Mario  
58 Özcan Yasin  
83 Degreef Tristan  

présentation (du match)

Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi
Ce dimanche s'ouvrira sur un déplacement d'Anderlecht à Dender. Un match important pour les Mauves, mais aussi très mal placé dans le calendrier.

Après une défaite à domicile face au promu Zulte Waregem, un mauvais résultat (c'est-à-dire même un partage) à Dender ferait tache pour Anderlecht - et risquerait de faire sortir les Mauve & Blanc du top 6. Mais Besnik Hasi fait tout de même face à un dilemme.

Car on l'a bien vu à Chisinau face au Sheriff : sans certains cadres, notamment Enric Llansana, Anderlecht est à la peine. L'absence de Nilson Angulo, également, laisse le flanc gauche moins percutant. Problème : ces cadres, ils devront enchaîner contre l'AEK Athènes, d'ores et déjà le match le plus important de la saison.

Que va faire Hasi ? On imagine qu'il partagera le temps de jeu entre les joueurs n'ayant pas joué en Moldavie et ceux qu'il veut garder dans le rythme pour jeudi... mais un résultat est important. En défense, le duo Hey-Simic pourrait être aligné, Kana ayant perdu des points au Sheriff. 

Au poste de back droit, Tristan Degreef devrait enchaîner, car Ali Maamar risque d'être la seule option pour Hasi jeudi contre l'AEK au vu de la suspension du premier. On imagine difficilement Hasi se passer d'Enric Llansana, reste à voir qui l'accompagnera. 

Devant, que faire ? Vazquez n'est pas une assurance buts. Mais Dolberg, pour des raisons étonnantes, perd des points semaine après semaine dans la tête du coach. On imagine bien, cependant, une première titularisation conjointe de Dolberg et Bertaccini. Pourquoi pas dans un 3-5-2 ? 

Le onze potentiel : 

Coosemans / N'diaye - Hey - Simic / Angulo - De Cat - Llansana - Verschaeren - Degreef / Dolberg - Bertaccini 

Prono FCV Dender EH - Anderlecht

Partage
Anderlecht gagne
FCV Dender EH FCV Dender EH gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
5.06% 11.9% 83.04%
Les plus populaires
1-2
(102x)		 0-2
(73x)		 1-3
(45x)

Comparatif FCV Dender EH - Anderlecht

Classement

14
6

Points

2
6

Gagner

0
2

Perdre

1
1

Buts inscrits

1
9

Buts reçus

3
5

Cartes jaunes

3
6

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

1
3
7
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/09 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
29/06 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
23/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
25/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/11 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
02/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
30/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
18/08 18:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

Le Parquet a tranché : il ne sera pas suspendu contre Anderlecht

12/08

Dender connaît un début de saison délicat avec ce bilan de deux points sur neuf. Pas de quoi se mettre en confiance avant de recevoir Anderlecht. Mais Vincent Euvrard a tou...

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

16/08

Guillaume Gillet, ancien joueur d'Anderlecht et ancien entraîneur des RSCA Futures, garde de son passage en tant que T1 à Neerpede des sentiments mitigés. Il a beaucoup app...

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

16/08

Roman Kvet, auteur "du plus beau but de sa carrière" la saison dernière à Anderlecht, espère récidiver ce dimanche (13h30).

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
