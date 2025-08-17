Des cadres au repos ou un résultat ? Le dilemme de Besnik Hasi

Ce dimanche s'ouvrira sur un déplacement d'Anderlecht à Dender. Un match important pour les Mauves, mais aussi très mal placé dans le calendrier.

Après une défaite à domicile face au promu Zulte Waregem, un mauvais résultat (c'est-à-dire même un partage) à Dender ferait tache pour Anderlecht - et risquerait de faire sortir les Mauve & Blanc du top 6. Mais Besnik Hasi fait tout de même face à un dilemme.

Car on l'a bien vu à Chisinau face au Sheriff : sans certains cadres, notamment Enric Llansana, Anderlecht est à la peine. L'absence de Nilson Angulo, également, laisse le flanc gauche moins percutant. Problème : ces cadres, ils devront enchaîner contre l'AEK Athènes, d'ores et déjà le match le plus important de la saison.

Que va faire Hasi ? On imagine qu'il partagera le temps de jeu entre les joueurs n'ayant pas joué en Moldavie et ceux qu'il veut garder dans le rythme pour jeudi... mais un résultat est important. En défense, le duo Hey-Simic pourrait être aligné, Kana ayant perdu des points au Sheriff.

Au poste de back droit, Tristan Degreef devrait enchaîner, car Ali Maamar risque d'être la seule option pour Hasi jeudi contre l'AEK au vu de la suspension du premier. On imagine difficilement Hasi se passer d'Enric Llansana, reste à voir qui l'accompagnera.

Devant, que faire ? Vazquez n'est pas une assurance buts. Mais Dolberg, pour des raisons étonnantes, perd des points semaine après semaine dans la tête du coach. On imagine bien, cependant, une première titularisation conjointe de Dolberg et Bertaccini. Pourquoi pas dans un 3-5-2 ?

Le onze potentiel :

Coosemans / N'diaye - Hey - Simic / Angulo - De Cat - Llansana - Verschaeren - Degreef / Dolberg - Bertaccini