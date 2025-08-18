Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini était titulaire pour la première fois... mais pas comme on l'attendait. Plutôt qu'associé à un autre attaquant, il était seul en pointe.

On peut comprendre la décision de Besnik Hasi de n'aligner qu'un seul attaquant à Dender au vu de son explication - on peut ne pas être d'accord avec lui, mais son explication a du sens. Voici ce qu'en disait l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht : "Je n'ai jamais envisagé de venir ici avec deux attaquants, car dans ce cas, nous aurions été en infériorité numérique au milieu de terrain et nous nous serions faits écraser".

La bataille du milieu de terrain a été par moments perdue par le RSCA malgré ce choix - la faute au plus mauvais match d'Enric Llansana depuis son arrivée au club, et à une nouvelle prestation fantômatique de Yari Verschaeren. Noah Mbamba faisait ce qu'il voulait dans l'entrejeu. Mais sur papier, il y a une logique.

Pourquoi Bertaccini ?

Mais à choisir entre ses trois attaquants, pourquoi Besnik Hasi a-t-il décidé d'aligner Adriano Bertaccini dans ce contexte ? Le "petit" carolo (1m73) a souffert face aux rugueux joueurs de Dender, notamment le très costaud Pupe. Et, surtout, Bertaccini n'est pas adapté à débuter seul en pointe, et il ne le cache pas lui-même.

Thorgan Hazard était souvent présent dans l'axe pour tenter de combiner avec lui, mais en-dehors de son but, on ne peut pas dire que l'actuel meilleur buteur du championnat ait fait un grand match. Et malgré ses 4 buts, il n'a pas l'instinct d'un Dolberg, dont aurait pu profiter "Berta" à plusieurs reprises.

En seconde période, peu de temps avant sa sortie, Adriano Bertaccini s'était ainsi frayé un chemin tout seul sur le flanc, s'était défait de son défenseur... et n'avait personne à qui mettre le ballon au point de penalty. L'ex-Canari n'a pas fait un mauvais match, loin de là, mais il a fait ce qu'il pouvait avec ses armes, dans un rôle de sacrifié.

"Adriano préférerait jouer avec un deuxième attaquant ? Ouais... mais si le coach met deux attaquants, je suis sur le banc", plaisantait Thorgan Hazard à ce sujet. Pas forcément, mais c'est en effet une vraie possibilité. En l'état actuel des choses, on aurait plutôt retiré Verschaeren.

Le plus surprenant a peut-être été de voir Dolberg rentrer... pour Bertaccini. Même alors que le score était encore de 0-0 et que Anderlecht devait absolument accélérer et créer du danger, Hasi n'a pas souhaité passer à deux attaquants devant. On espère que ce sera pour bientôt, car sinon... à quoi bon avoir acheté un tel profil ?