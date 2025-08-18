Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Quatre matchs, quatre buts : Thorgan Hazard tient un rythme de serial buteur. Qu'il n'est pourtant a priori pas, reconnaît-il aisément...

Ce dimanche à Dender, Thorgan Hazard a encore marqué - et un but important, car il scellait pour de bon la victoire du RSC Anderlecht dans une rencontre qui aura mis du temps à se décanter en la faveur des Mauves.

Avec ce quatrième but en autant de matchs (un but presque copié-collé de l'un de ses deux buts inscrits contre Westerlo), Hazard occupe une place à laquelle il n'est pas habitué : la tête du classement des buteurs. "Je crois que je suis meilleur buteur du club, oui. Ah, même du championnat ?", s'étonnait-il à nos micros après la rencontre.

"C'est bien, je vais essayer de rester là-haut aussi longtemps que possible", plaisante ensuite Hazard. "Mais je ne suis pas vraiment du genre à marquer beaucoup. La dernière saison où j'ai marqué pas mal de buts, ça doit être quand j'étais à Zulte Waregem".

Hazard peut-il battre son record personnel ?

Avec 4 buts, Thorgan Hazard a en tout cas déjà... égalé son meilleur total depuis qu'il joue à Anderlecht (4 buts en 2023-2024). Avant cela, il avait inscrit 4 buts en Bundesliga en 21-22 (et 2 buts en Coupe d'Allemagne).

Et si sa saison 2013-2014 avec Zulte Waregem avait en effet été sa plus prolifique avec 17 buts toutes compétitions confondues, Hazard oublie sa saison à 13 buts (et 12 assists) en 2018-2019 avec le Borussia Mönchengladbach.

"D'habitude, je donne plutôt des passes décisives, je pourrais déjà en compter 2-3 cette saison. Mais voilà, tu commences la saison avec deux buts, ça te met en confiance et ça vient plus facilement. Plus tard dans la saison, j'aurai peut-être un passage à vide", conclut Thorgan Hazard en relativisant.