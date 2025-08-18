"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

Après la victoire d'Anderlecht contre Dender, Philippe Albert est resté sceptique. Selon lui, le match manquait de saveur.

Philippe Albert retient surtout la victoire d’Anderlecht, à quelques jours du choc contre l’AEK. Mais pour lui, ce sont surtout les changements de Besnik Hasi qui ont fait basculer le match.

À l’heure de jeu, Hasi a fait entrer César Huerta et Kasper Dolberg, et le visage de l’équipe s’est métamorphosé. "Huerta a été décisif : il a ouvert le score et participé au deuxième but, tandis que la présence de Dolberg a bonifié le rendement des autres", a-t-il analysé pour Le Soir.

Grâce à ce double changement, la menace s’est accentuée. Thorgan Hazard, discret jusque-là, s’est enfin montré. Nilson Angulo, trop effacé lors des derniers matchs, a lui aussi pris de l’élan. "C’était un coaching gagnant d'Hasi, mais ça prouve que ses choix de départ n’étaient pas bons."

Responsabilité

D’après Albert, cette rencontre a montré qu'Hasi cherche le bon équilibre. Sans Huerta et Dolberg, Anderlecht aurait pu laisser filer des points face à Dender.

Trop de joueurs anderlechtois refusent de prendre leurs responsabilités selon le consultant. "À part quelques éléments encourageants, il n’y a pas grand-chose à retenir du Sporting. Beaucoup de joueurs n’assument pas leurs responsabilités", a-t-il lancé sèchement.