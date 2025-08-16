Cadeau de Saïd, puis rouge pour Henry : le Standard se saborde en 120 secondes et subit la loi de l'Union

Le but de Kevin Rodriguez et l'exclusion de Thomas Henry, en l'espace de deux minutes, ont mis le Standard dans une position trop inconfortable face à l'Union. Les Rouches concèdent leur premier revers de la saison, tandis que les Unionistes conservent la première place du classement.

Le choc de la quatrième journée se tenait ce samedi soir au Parc Duden. Championne en titre, l’Union Saint-Gilloise recevait le Standard, auteur d’un intéressant 7/9 pour débuter la saison. Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli offre une première titularisation à Kjell Scherpen entre les perches, à la place de Vic Chambaere. Du côté du Standard, Rednic opte pour une défense à cinq, le même système utilisé en seconde période contre Genk.

Le plan du Standard prend l'eau en deux minutes

Un système qui permet aux joueurs de Mircea Rednic de davantage resserrer l’axe en cas de perte de balle. L’objectif du Standard est clair : faire le gros dos et profiter des contre-attaques pour inquiéter la défense de l’Union. Les premières occasions sont toutefois à l’avantage des pensionnaires du Parc Duden, à l’image du centre de Niang, boxé par Epolo sur Zorgane, puis de la reprise de Rodriguez non cadrée (12e).

L’Union accentue la pression, s’offre quelques corners qui amènent le danger dans le petit rectangle, et l’on sent que l’ouverture du score ne devrait pas tarder. Elle survient après une perte de balle de Rafiki Saïd, qui laisse, de surcroît, l’espace totalement libre à l’excellent Vanhoutte pour remonter le cuir. Son premier centre est écarté, le second trouve, un peu chanceusement, Rodriguez, qui aligne Epolo et ouvre le score (1-0, 23e).

Un premier tournant, puis un second survient quelques instants plus tard seulement. Averti sévèrement après 18 minutes, Thomas Henry reçoit une seconde carte jaune, plus logique, pour une intervention sur Vanhoutte. Le Standard est déjà réduit à dix et se dit qu’éviter la gifle ne serait pas une mauvaise chose (26e).

❌ | Thomas Henry doit prendre sa douche plus tôt que prévu. 🚿😳 #USGSTA



L'Union inflige au Standard sa première défaite de la saison

Les Rouches, après la demi-heure, s’offrent néanmoins des opportunités de revenir au score. Nielsen est trouvé au second poteau par Saïd, mais le tacle de Leysen est magnifique pour contrer l’envoi (32e). Puis, le même Saïd se retrouve seul dans la surface sur un coup franc, mais frappe au-dessus (36e). Le Standard est logiquement mené au repos, mais aurait pu revenir à la marque.

Au repos, Mircea Rednic fait entrer Nkada et Bolingoli à la place de Saïd et Calut, tous deux en difficulté en première période. Après seulement deux minutes, Nkada récupère le ballon dans les pieds de Mac Allister, devance son opposant sur une course de quarante mètres et frappe. Une carte de visite déposée, mais pas encore de premier but avec les Rouches (48e).

L’Union contrôle le jeu, fait courir le Standard, mais se heurte toujours au bloc défensif des Rouches. Il manque de la vitesse pour le déstabiliser, et c’est Ait El Hadj qui vient l’apporter. Lors d’une action qui, comme beaucoup d’autres, manque de profondeur, l’ancien talent d’Anderlecht casse une ligne pour servir Zorgane, oublié dans le dos de Fossey. L’ancien Carolo centre au ras du sol pour Rodriguez, qui inscrit son deuxième but de la soirée (2-0, 62e).

Le break est fait et l’Union n’a plus qu’à contrôler la rencontre pour s’imposer. Le Standard a les jambes coupées et ne parvient plus à créer le danger. En fin de match, Sahabo utilise même un coup-franc pour offrir le 3-0 à Promise David d'une manière absolument ridicule. Succès logique des Unionistes, qui conservent la tête du classement avec dix points sur douze. Premier revers de la saison pour les Rouches, qui comptent sept points en quatre journées, un bilan qui reste tout à fait acceptable.