Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub
Le Club de Bruges s'est imposé 0-1 à Zulte Waregem. Shandre Campbell a fait la différence en toute fin de match.

Entre deux matchs de préliminaire de Ligue des Champions, le Club de Bruges n'en oubliait pas ses devoirs domestiques, avec un match de championnat à disputer de Zulte Waregem cette après-midi. Fort logiquement, Nicky Hayen a fait tourner une partie de son groupe, intégrant notamment Cisse Sandra et Nicolo Tresoldi à son onze de base.

Cela s'est fait ressentir : le Club a débuté son match de manière très brouillonne. C'est bien simple, il n'y a pas eu le moindre tir cadré à se mettre sous la dent en première mi-temps. L'occasion la plus nette ? Une frappe trop croisée de Tresoldi et une reprise de Meijer dans les nuages alors que le gardien de Zulte s'était troué sur coup franc. Dans l'autre camp, le Essevee a fait frémir à quelques reprises son Elindus Arena sur des rushes de Josesph Opoku mais a manqué de précision dans la dernière passe.

Retard à l'allumage

Bruges a mieux débuté sa deuxième mi-temps, avec d'emblée une grosse occasion pour Tresoldi. L'attaquant italien pensait ouvrir le score sur un bon centre de Vanaken mais Laurent Lemoine est parvenu à repasser devant lui de toute justesse. A la 58e minute, cela a débouché la première frappe cadrée de la rencontre, un envoi de Reis dévié par Brent Gabriel en corner. Sur ledit corner, le Club a accentué sa pression avec une frappe de Sandra sur le poteau.

Malgré son tardif coup sur l'accélérateur et le sang frais apporté pour la dernière demi-heure, le Club a éprouvé toutes les peines du monde à faire la différence. La délivrance est finalement survenue dans le temps additionnel des pieds de Shandre Campell. Le jeune Sud-africain s'est mué en supersub d'une magnifique frappe pour faire basculer la rencontre in extremis.

Le Club de Bruges s'impose donc sur le fil (0-1) à trois jours de son barrage aller de Ligue des Champions contre les Glasgow Rangers. Nul doute que les Blauw en Zwart montreront un meilleur visage contre Nicolas Raskin et ses coéquipiers.

Les compositions

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Joueur J Evaluer
3 Tanghe Anton 90' -
4 Lemoine Laurent 90' -
8 Claes Thomas 90' -
12 Paugain Wilguens 83' -
13 Gabriel Brent 90' -
20 Hedl Tobias 81' -
21 Nnadi Tochukvu   90' -
22 Opoku Joseph 81' -
31 Willen Lukas 90' -
36 Ujka Serxho 90' -
55 Cappelle Yannick 90' -
  Banc J Evaluer
1 Bostyn Louis -  
6 Lofolomo Enrique -  
9 Vossen Jelle 9'  
10 Traoré Abdoulaye -  
11 Gavriel Stavros -  
18 Ementa Anosike -  
19 Nyssen Benoit 7'  
24 Erenbjerg Jeppe 9'  
53 Vemba Kewan -  
64 Sergeant Thibaud -  

FC Bruges FC Bruges
  Joueur J Evaluer
6 Reis Ludovit 66' -
7 Tresoldi Nicolò 75' -
8 Tzolis Christos 90' -
11 Sandra Cisse 83' -
14 Meijer Bjorn 66' -
20 Vanaken Hans 90' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
29 Jackers Nordin 90' -
41 Siquet Hugo 66' -
44 Mechele Brandon 90' -
58 Spileers Jorne 90' -
  Banc J Evaluer
10 Vetlesen Hugo -  
15 Onyedika Raphael 24' -
17 Vermant Romeo A   15' -
19 Nilsson Gustaf -  
22 Mignolet Simon -  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani 24' -
65 Seys Joaquin 24' -
84 Campbell Shandre  7'  
Le Club de Bruges s'est imposé de justesse 0-1 contre Zulte Waregem grâce à un beau but du remplaçant Shandre Campbell. Les Blauw & Zwart comptent désormais 9 points sur 12.

