Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Le Club de Bruges s'est imposé 0-1 à Zulte Waregem. Shandre Campbell a fait la différence en toute fin de match.

Entre deux matchs de préliminaire de Ligue des Champions, le Club de Bruges n'en oubliait pas ses devoirs domestiques, avec un match de championnat à disputer de Zulte Waregem cette après-midi. Fort logiquement, Nicky Hayen a fait tourner une partie de son groupe, intégrant notamment Cisse Sandra et Nicolo Tresoldi à son onze de base.

Cela s'est fait ressentir : le Club a débuté son match de manière très brouillonne. C'est bien simple, il n'y a pas eu le moindre tir cadré à se mettre sous la dent en première mi-temps. L'occasion la plus nette ? Une frappe trop croisée de Tresoldi et une reprise de Meijer dans les nuages alors que le gardien de Zulte s'était troué sur coup franc. Dans l'autre camp, le Essevee a fait frémir à quelques reprises son Elindus Arena sur des rushes de Josesph Opoku mais a manqué de précision dans la dernière passe.

Retard à l'allumage

Bruges a mieux débuté sa deuxième mi-temps, avec d'emblée une grosse occasion pour Tresoldi. L'attaquant italien pensait ouvrir le score sur un bon centre de Vanaken mais Laurent Lemoine est parvenu à repasser devant lui de toute justesse. A la 58e minute, cela a débouché la première frappe cadrée de la rencontre, un envoi de Reis dévié par Brent Gabriel en corner. Sur ledit corner, le Club a accentué sa pression avec une frappe de Sandra sur le poteau.

Malgré son tardif coup sur l'accélérateur et le sang frais apporté pour la dernière demi-heure, le Club a éprouvé toutes les peines du monde à faire la différence. La délivrance est finalement survenue dans le temps additionnel des pieds de Shandre Campell. Le jeune Sud-africain s'est mué en supersub d'une magnifique frappe pour faire basculer la rencontre in extremis.

Le Club de Bruges s'impose donc sur le fil (0-1) à trois jours de son barrage aller de Ligue des Champions contre les Glasgow Rangers. Nul doute que les Blauw en Zwart montreront un meilleur visage contre Nicolas Raskin et ses coéquipiers.