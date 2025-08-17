Date: 17/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp
Scott Crabbé depuis le Mambourg
| 0 réaction
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp
Photo: © photonews

Charleroi et l'Antwerp ont partagé en ce début de soirée (1-1). Les Zèbres ont montré un meilleur visage que le weekend dernier, même si la victoire n'est pas encore au rendez-vous.

Après sa piètre prestation lors du choc hennuyer, Charleroi se devait d'offrir une revanche à ses supporters contre l'Antwerp, une rencontre d'autant plus particulière après les tractations de l'été autour de Rik De Mil. Le T1 des Zèbres saluait le retour de Nikola Stulic pour affronter les Anversois mais ne réalisait pas d'autre changement par rapport au non-match à la RAAL.

Ses hommes ont bien débuté, avec de l'enthousiasme, des récupérations haute et une première frappe cadrée de Titraoui après trois minutes. Mais le bloc anversois était bien en place et attendait son heure. Celle-ci est survenue en fin de premier quart d'heure sur une mauvaise relance de Martin Delavallée. Quelques secondes après la récupération haute des visiteurs, le ballon était poussé au fond des filets par Farouck Adekami (surprise de Stef Wils en l'absence de Gyrano Kerk), dont le hors-jeu était couvert par Mardochée Nzita (13e, 0-1).

Charleroi accuse le coup

Le Sporting était sonné, Delavallée en particulier. Dans la foulée, le portier carolo a sorti la savonnette sur une frappe de loin, Vincent Janssen n'était pas loin de pouvoir profiter du rebond pour faire 0-2. Le Néerlandais a donné pas mal de fil à retordre à Check Keita au plus fort de la domination anversoise, riche de quelques ballons chauds devant le but. Mais Charleroi a fini par refaire surface.

Après des frappes manquées (Stulic) ou contrées (Romsaas), le Sporting s'en est remis à son meilleur homme sur le terrain pour égaliser. Voyant Titraoui se faire barrer la route dans le rectangle, Parfait Guiagon s'est emparé du second ballon et a laissé Senne Lammens pantois sur sa frappe enroulée (34e, 1-1). De quoi redonner des jambes à Charleroi : les Zèbres ont fini la première mi-temps en force, avec une phase litigieuse sur Guiagon dans le rectangle et une dernière occasion pour Keita, passé à côté du ballon au petit rectangle sur corner.

Le premier fait d'arme du deuxième acte a nécessité l'intervention du VAR pour une phase dans le rectangle carolo. Et au grand soulagement de Rik De Mil la vidéo a montré à l'arbitre que l'intervention de Jérémy Petris était de l'épaule et non du bras. La suite des débats a offert au Mambourg moins de spectacle qu'en première mi-temps.

Les deux équipes étaient mieux en place défensivement et n'ont pas hésité à faire la faute nécessaire, raréfiant de ce fait les occasions. La rencontre est ressortie de sa léthargie au début du dernier quart d'heure avec une frappe croisée de Somers bien sortie par Delavallée. De quoi piquer au vif les Carolos, qui ont fini la rencontre en force, avec plusieurs coups francs dangereux.

La défense de l'Antwerp a malgré tout tenu le choc pour ramener un point du Pays Noir. 1-1, score final malgré quelques dernières percussions endiablées de Guiagon : Charleroi attend toujours sa première victoire mais se rassure quelque peu à la maison. Suite au report du match à Genk, les Zèbres ont désormais deux semaines pour continuer à se remettre dans la bonne direction.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
Ousou Aiham 90' -
Romsaas Jakob Napoleon A 81' -
5 Camara Etienne 90' -
10 Guiagon Parfait 90' -
17 Bernier Antoine   85' -
19 Stulic Nikola 90' -
22 Titraoui Yacine 90' -
24 Nzita Mardochee   90' -
55 Delavallee Martin 90' -
95 Keita Cheick 90' -
98 Petris Jeremy 90' -
  Banc J Evaluer
Khalifi Yassine -  
Colassin Antoine   9'  
Mbemba Freddy 5'  
7 Mbenza Isaac -  
15 Dragsnes Vetle -  
29 Rogelj Zan -  
30 Kone Mohamed -  
39 Sow Massamba -  
56 Boukamir Amine -  

Antwerp Antwerp
  Joueur J Evaluer
4 Tsunashima Yuto 70' -
5 Foulon Daam 90' -
8 Praet Dennis 90' -
10 Balikwisha Michel Ange 81' -
18 Janssen Vincent 90' -
20 Doumbia Mahamadou A 90' -
22 Adekami Farouck  70' -
24 Somers Thibo 90' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
33 Van Den Bosch Zeno   90' -
91 Lammens Senne 90' -
  Banc J Evaluer
2 Corbanie Kobe -  
15 Thoelen Yannick -  
16 Benítez Mauricio -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
23 Bijl Glenn -  
30 Scott Christopher -  
43 Hamdaoui Youssef 9'  
54 Renders Semm -  
75 Verstraeten Andreas 20' -
92 David Gabriel   20' -
Revivre Charleroi - Antwerp
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20

Auteur de plusieurs belles parades en seconde mi-temps, Martin Delavallée a pourtant commis une erreur en première. Après une première alerte, une mauvaise relance lui a co...

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

21:00

Charleroi était attendu après son non-match à la RAAL. A défaut de gagner, les Zèbres ont élevé le niveau. Zoom sur les prestations individuelles des onze titulaires.

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

22:40

Charleroi attend toujours sa première victoire mais sort tout de même de son match contre l'Antwerp avec un partage.

présentation (du match)

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

Charleroi - Antwerp, un duel plus explosif qu'il n'y paraît

12:15

Charleroi accueille l'Antwerp en fin d'après-midi. Les Zèbres doivent une revanche à leurs supporters après le non-match à la RAAL.

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved