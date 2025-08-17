Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

Charleroi et l'Antwerp ont partagé en ce début de soirée (1-1). Les Zèbres ont montré un meilleur visage que le weekend dernier, même si la victoire n'est pas encore au rendez-vous.

Après sa piètre prestation lors du choc hennuyer, Charleroi se devait d'offrir une revanche à ses supporters contre l'Antwerp, une rencontre d'autant plus particulière après les tractations de l'été autour de Rik De Mil. Le T1 des Zèbres saluait le retour de Nikola Stulic pour affronter les Anversois mais ne réalisait pas d'autre changement par rapport au non-match à la RAAL.

Ses hommes ont bien débuté, avec de l'enthousiasme, des récupérations haute et une première frappe cadrée de Titraoui après trois minutes. Mais le bloc anversois était bien en place et attendait son heure. Celle-ci est survenue en fin de premier quart d'heure sur une mauvaise relance de Martin Delavallée. Quelques secondes après la récupération haute des visiteurs, le ballon était poussé au fond des filets par Farouck Adekami (surprise de Stef Wils en l'absence de Gyrano Kerk), dont le hors-jeu était couvert par Mardochée Nzita (13e, 0-1).

Charleroi accuse le coup

Le Sporting était sonné, Delavallée en particulier. Dans la foulée, le portier carolo a sorti la savonnette sur une frappe de loin, Vincent Janssen n'était pas loin de pouvoir profiter du rebond pour faire 0-2. Le Néerlandais a donné pas mal de fil à retordre à Check Keita au plus fort de la domination anversoise, riche de quelques ballons chauds devant le but. Mais Charleroi a fini par refaire surface.

Après des frappes manquées (Stulic) ou contrées (Romsaas), le Sporting s'en est remis à son meilleur homme sur le terrain pour égaliser. Voyant Titraoui se faire barrer la route dans le rectangle, Parfait Guiagon s'est emparé du second ballon et a laissé Senne Lammens pantois sur sa frappe enroulée (34e, 1-1). De quoi redonner des jambes à Charleroi : les Zèbres ont fini la première mi-temps en force, avec une phase litigieuse sur Guiagon dans le rectangle et une dernière occasion pour Keita, passé à côté du ballon au petit rectangle sur corner.

Le premier fait d'arme du deuxième acte a nécessité l'intervention du VAR pour une phase dans le rectangle carolo. Et au grand soulagement de Rik De Mil la vidéo a montré à l'arbitre que l'intervention de Jérémy Petris était de l'épaule et non du bras. La suite des débats a offert au Mambourg moins de spectacle qu'en première mi-temps.

Les deux équipes étaient mieux en place défensivement et n'ont pas hésité à faire la faute nécessaire, raréfiant de ce fait les occasions. La rencontre est ressortie de sa léthargie au début du dernier quart d'heure avec une frappe croisée de Somers bien sortie par Delavallée. De quoi piquer au vif les Carolos, qui ont fini la rencontre en force, avec plusieurs coups francs dangereux.

La défense de l'Antwerp a malgré tout tenu le choc pour ramener un point du Pays Noir. 1-1, score final malgré quelques dernières percussions endiablées de Guiagon : Charleroi attend toujours sa première victoire mais se rassure quelque peu à la maison. Suite au report du match à Genk, les Zèbres ont désormais deux semaines pour continuer à se remettre dans la bonne direction.